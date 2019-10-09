"Шахтер" – "Оболонь-Бровар": где смотреть матч чемпионов Украины против лидера Первой лиги 9 октября

"Горняки" перед "Оболонью" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 9 октября, на поле загородного комплекса "Святошин" "Шахтер" в контрольном матче примет лидера Первой лиги – команду "Оболонь-Бровар". Матч начнется в 10:30. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте ФК "Шахтер".

Читайте также: Мораес – в Клубе Реброва, Цыганков забивает со скандальной "точки": все голы десятого тура УПЛ



Отметим, что после поединка 10-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1" "Шахтер" на время остался в усеченном составе. Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Манор Соломон и Жуниор Мораес отправились в расположение своих национальных сборных, а Валерий Бондарь – в сборную Украины U21.

Таким образом в спарринге с "Оболонью" наставник "горняков" Луиш Каштру может проверить ближайший резерв своей команды. Кстати, в эти дни португальский специалист в тренировочном процессе активно задействует воспитанников "Шахтера". Например, накануне в занятии приняли участие семеро футболистов клубной академи – пятеро полевых игроков (Владислав Кобылянский, Данил Гончарук, Александр Сименко, Иван Семенихин и Клим Приходько), а также два вратаря (Евгений Гриценко и Иван Музычка).

Реклама

Читайте также: Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

Также стоит сказать, что в общую группу "Шахтера" на днях после травмы вернулся полузащитник Андрей Тотовицкий.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал в Лиге чемпионов "Аталанту"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама