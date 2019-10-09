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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Оболонь-Бровар": где смотреть матч чемпионов Украины против лидера Первой лиги 9 октября

9 октября, 09:56

Паузу, вызванную поединками сборных, "горняки" заполняют спаррингом со вторым по рангу клубом столицы

"Горняки" перед "Оболонью"

"Горняки" перед "Оболонью" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 9 октября, на поле загородного комплекса "Святошин" "Шахтер" в контрольном матче примет лидера Первой лиги – команду "Оболонь-Бровар". Матч начнется в 10:30. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте ФК "Шахтер".

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Отметим, что после поединка 10-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1" "Шахтер" на время остался в усеченном составе. Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Манор Соломон и Жуниор Мораес отправились в расположение своих национальных сборных, а Валерий Бондарь – в сборную Украины U21.

Таким образом в спарринге с "Оболонью" наставник "горняков" Луиш Каштру может проверить ближайший резерв своей команды. Кстати, в эти дни португальский специалист в тренировочном процессе активно задействует воспитанников "Шахтера". Например, накануне в занятии приняли участие семеро футболистов клубной академи – пятеро полевых игроков (Владислав Кобылянский, Данил Гончарук, Александр Сименко, Иван Семенихин и Клим Приходько), а также два вратаря (Евгений Гриценко и Иван Музычка).

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Также стоит сказать, что в общую группу "Шахтера" на днях после травмы вернулся полузащитник Андрей Тотовицкий.

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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