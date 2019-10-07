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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Мораес – в Клубе Реброва, Цыганков забивает со скандальной "точки": смотрите все голы десятого тура УПЛ

7 октября, 07:40

Форвард "Шахтера" вошел в десятку лучших бомбардиров УПЛ за всю историю. Цыганков реализовал пенальти, которого не было

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В десятом туре чемпионата Украины по футболу было забито 12 голов. В среднем – по два в каждом матче. Знаковым получился гол форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в ворота "Днепра-1". Точный удар головой позволил украинскому бразильцу войти в ТОП-10 бомбардиров УПЛ за всю историю.

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У Мораеса стало 85 голов. Он делит девятое место в историческом рейтинге забивал чемпионата Украины с экс-форвардом "Черноморца" Тимерланом Гусейновым. А лидирует со 123 голами Сергей Ребров. При этом именно Мораес – самый эффективный в верхней десятке бомбардирского Клуба Сергея Реброва. Жуниор в среднем забивает 0,55 гола за матч. У Реброва было 0,47 гола за игру.

В свою очередь, самым скандальным в 10-м туре УПЛ оказался первый гол в матче "Колос" – "Динамо", забитый Цыганковым с пенальти, оснований для которого не было – судья перепутал нос игрока "Колоса" Максименко с рукой.

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Видео всех голов 10-го тура УПЛ

"Днепр-1" – "Шахтер" – 0:2
Голы: 0:1 – 4 Мораес, 0:2 – 83 Тайсон

"Колос" – "Динамо" – 0:4
Голы: 0:1 – 56 пен Цыганков, 0:2 – 66 Беседин, 0:3 – 81 Беседин, 0:4 – 90+5 пен Вербич

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"Александрия" – "Карпаты" – 2:1
Голы: 1:0 – 50 Гречишкин, 1:1 – 58 Халл, 2:1 – 82 Бабогло

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"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:1
Голы: 0:1 – 57 Чоботенко, 1:1 – 90 Васин

"Десна" – "Олимпик" – 1:0
Гол: 1:0 – 90 Фаворов

"Львов" – "Заря" – 0:0

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
2
4
9
15
-6
14
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
10
2
2
6
8
15
-7
8
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Жуниор Мораес Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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