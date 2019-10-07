Мораес – в Клубе Реброва, Цыганков забивает со скандальной "точки": смотрите все голы десятого тура УПЛ

Форвард "Шахтера" вошел в десятку лучших бомбардиров УПЛ за всю историю. Цыганков реализовал пенальти, которого не было

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В десятом туре чемпионата Украины по футболу было забито 12 голов. В среднем – по два в каждом матче. Знаковым получился гол форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в ворота "Днепра-1". Точный удар головой позволил украинскому бразильцу войти в ТОП-10 бомбардиров УПЛ за всю историю.

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У Мораеса стало 85 голов. Он делит девятое место в историческом рейтинге забивал чемпионата Украины с экс-форвардом "Черноморца" Тимерланом Гусейновым. А лидирует со 123 голами Сергей Ребров. При этом именно Мораес – самый эффективный в верхней десятке бомбардирского Клуба Сергея Реброва. Жуниор в среднем забивает 0,55 гола за матч. У Реброва было 0,47 гола за игру.

В свою очередь, самым скандальным в 10-м туре УПЛ оказался первый гол в матче "Колос" – "Динамо", забитый Цыганковым с пенальти, оснований для которого не было – судья перепутал нос игрока "Колоса" Максименко с рукой.

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Видео всех голов 10-го тура УПЛ

"Днепр-1" – "Шахтер" – 0:2

Голы: 0:1 – 4 Мораес, 0:2 – 83 Тайсон

"Колос" – "Динамо" – 0:4

Голы: 0:1 – 56 пен Цыганков, 0:2 – 66 Беседин, 0:3 – 81 Беседин, 0:4 – 90+5 пен Вербич

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"Александрия" – "Карпаты" – 2:1

Голы: 1:0 – 50 Гречишкин, 1:1 – 58 Халл, 2:1 – 82 Бабогло

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"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:1

Голы: 0:1 – 57 Чоботенко, 1:1 – 90 Васин

"Десна" – "Олимпик" – 1:0

Гол: 1:0 – 90 Фаворов

"Львов" – "Заря" – 0:0

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