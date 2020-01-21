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"Шахтер" провел первую тренировку на сборе в Турции с четырьмя воротами

21 января, 12:38

Чемпион Украины начал подготовку ко второй части сезона

"Горняки" на сборе в Турции

"Горняки" на сборе в Турции / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" прилетел в Турции для проведения тренировочного сбора. Как мы сообщали, "Шахтер" будет тренироваться по соседству с киевским "Динамо". Тренировочная сессия в Белеке официально стартовала на поле отельного комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort.

В первый день тренерский штаб предложил "горнякам" занятие, ориентированное на игровые упражнения. После разминки и квадратов футболисты разделились на две команды и провели серию двусторонних матчей разной интенсивности. Самой оригинальной стала игра с использованием четырех ворот, стоящих по периметру. "Оранжево-черные", даже несмотря на усталость, с хорошим настроением отработали все полтора часа.



Теперь у "Шахтера" начнется режим двухразовых тренировок. В составе "горняков" отсутствует защитник Богдан Бутко, который ищет новый клуб. Также нет в расположении тренеров защитника Додо и хавбека Майкона, вызванных в олимпийскую сборную Бразилии на матчи квалификации Игр-2020. Первый контрольный матч коллектив Каштру проведет в субботу против польского "Леха".

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Турция футбол Шахтер Донецк тренировка

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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