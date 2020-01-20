Тайсон есть, Борячука – нет: "Шахтер" уже в Турции по соседству с "Динамо" – полный список Луиша Каштру

На первом сборе чемпионы Украины планируют провести три спарринга. Первый - в субботу

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" прибыл на первый тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 30 января. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой 28 футболистов. В их числе – Тайсон. Между тем отсутствует в списке Борячук, который готовится стать одноклубником Гармаша.

Отметим, что накануне в турецком Белеке, куда прилетел "Шахтер", свой первый в 2020 году матч провело "Динамо". Команда Михайличенко разошлась миром с "Легией" 1:1.

Состав "Шахтера" на первый сбор в турецком Белеке

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давит Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Маркиньос Сиприано, Игорь Кирюханцев

Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давит Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Маркиньос Сиприано, Игорь Кирюханцев Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Фернандо

Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Фернандо Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

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На сборе в Турции у "Шахтера" запланировано 3 контрольных матча

25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)

26 января, 16:00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)

30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

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Отметим, что в составе "Шахтера" на сборе в Турции отсутствует защитник Богдан Бутко, который занимается поиском нового клуба. Также нет в расположении "горняков" защитника Додо и хавбека Майкона, вызванных в олимпийскую сборную Бразилии на матчи квалификации Игр-2020.

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