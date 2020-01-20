Тайсон есть, Борячука – нет: "Шахтер" уже в Турции по соседству с "Динамо" – полный список Луиша Каштру

"Шахтер" прибыл на первый тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 30 января. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой 28 футболистов. В их числе – Тайсон. Между тем отсутствует в списке Борячук, который готовится стать одноклубником Гармаша.
Отметим, что накануне в турецком Белеке, куда прилетел "Шахтер", свой первый в 2020 году матч провело "Динамо". Команда Михайличенко разошлась миром с "Легией" 1:1.
Состав "Шахтера" на первый сбор в турецком Белеке
- Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
- Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давит Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Маркиньос Сиприано, Игорь Кирюханцев
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Фернандо
- Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула
На сборе в Турции у "Шахтера" запланировано 3 контрольных матча
- 25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша)
- 26 января, 16:00. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)
- 30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)
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Отметим, что в составе "Шахтера" на сборе в Турции отсутствует защитник Богдан Бутко, который занимается поиском нового клуба. Также нет в расположении "горняков" защитника Додо и хавбека Майкона, вызванных в олимпийскую сборную Бразилии на матчи квалификации Игр-2020.
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