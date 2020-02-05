"Шахтер" – "Сеннерйюск": где смотреть спарринг "горняков" на сборах в Турции

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 5 февраля, в 16:00 по киевскому времени стартует второй контрольный поединок донецкого "Шахтера" на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Луиша Каштру станет датский клуб "Сеннерйюск". В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. Напомним, что сегодня ранее "Шахтер" всухую обыграл "Македония ГП" – смотреть голы.

"Сеннерйюск" был создан всего 16 лет. Лучший результат команда продемонстрировала в 2015/16 годах, когда стали серебряными датской суперлиги и дошли до плей-офф Лиги Европы. В прошлом сезоне "Сеннерйюск" занял 11-е место, а в текущей Суперлиге после 20-ти туров идет 11-м из 14-ти команд.

Отметим, что в датском клубе есть один представитель Украины – они арендовали у "Митьюлланда" нападающего Артема Довбика.

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Букмекеры отдают предпочтение в матче "Шахтеру": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.39, на ничью – 4.80, на победу "Сеннерйюска" – 7.00.

Смотреть матч "Шахтер" – "Сеннерйюск":

Всего же в Белеке команда сыграет четыре матча:

5 февраля, 10:30. "Македония ГП" – 2:0

5 февраля, 16:00. "Сеннерйюск" (11-е место чемпионата Дании)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Напомним, что накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. Уже 20 февраля "горняки" возобновят евросезон матчем против "Бенфики". Вне заявки остались Богдан Бутко, Витао, Веллингтон Нем, а также Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

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