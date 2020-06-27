"Шахтер" сыграл первый матч в статусе чемпиона: боевая ничья с "Зарей" в Киеве

На поле НСК "Олимпийский" "Шахтер" и "Заря" не забили ни одного мяча на двоих. Ничья - 0:0

В чемпионате Украины по футболу состоялся центральный матч 28-го тура. Донецкий "Шахтер", на минувших выходных досрочно ставший обладателем золотых наград, принимал на НСК "Олимпийский" луганскую "Зарю". Команды на двоих не забили ни одного мяча – 0:0. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Заря" на нашем сайте.

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На матч против "Зари" "Шахтер" вышел составом, который не назовешь ни основным, ни резервным – с Болбатом, Сиприано, Коноплянкой. Поединок проходил без видимого преимущества какой-либо из команд. Несколько раз "горняков" после ударов игроков "Зари" спасал Пятов. Во втором тайме, в котором у дончан на поле вышли Марлос, Тайсон и Мораес, шанс отличиться имел их одноклубник – Алан Патрик. Дальний удар полузащитника дончан приняла на себя перекладина ворот "Зари".

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В итоге поединок "Шахтер" – "Заря" на "Олимпийском" завершился без голов – вничью 0:0. Таким образом луганчане остались на третьем месте турнирной таблицы, с отставанием в два очка от "Динамо", у которого имеется одна игра в запасе. Напомним, обладатель второй строчки получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

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Шахтер – Заря – 0:0

Шахтер: Пятов – Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Маркос Антонио, Алан Патрик – Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58) – Фернандо (Мораес, 63)

Заря: Василь – Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко – Юрченко – Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский – Кабаев, Громов

Предупреждение: Тете

Смотрите, как "Шахтер" в предыдущем туре стал чемпионом Украины

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