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Забивной полузащитник "Шахтера" стал полноправным игроком команды Реброва

27 июня, 20:58

Олег Люлька Олег Люлька

Александр Зубков подписал 4-летний контракт с чемпионом Венгрии "Ференцварошем"

Венгерский "Ференцварош" выкупил у донецкого "Шахтера" результативного полузащитника Александра Зубкова. Об этом сообщил официальный сайт клуба из Будапешта. Напомним, на днях с помощью Зубкова "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии – уже второй сезон кряду. Тренирует эту команду экс-наставник "Динамо" Сергей Ребров.

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Отметим, что 23-летний мастер стандартов Александр Зубков выступает за "Ференцварош" с сезона-2019/20, перебравшись изначально в клуб из Будапешта на правах аренды. Он забил 10 голов и отдал 12 ассистов, став лучшим в составе чемпионов Венгрии по системе гол+пас.

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Далеко не факт, что Александр Зубков, подписавший с венграми контракт на 4 года, надолго задержится в "Ференцвароше". Как мы писали ранее, Зубков заинтересовал ряд итальянских клубов.Речь о "Фиорентине", "Болонье" и двух клубах из Лигурии. Скорее всего, имеются в виду "Сампдория" и "Дженоа". Так что не исключено, что скоро мы увидим Александра в Серии А.

Смотрите, какие голы Зубков забивал в Украине

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Шахтер Донецк Ференцварош чемпионат Венгрии Александр Зубков

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