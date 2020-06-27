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"Шахтер" – "Заря": онлайн-трансляция центрального матча тура в чемпионате Украины по футболу

Суббота, 27 июня

Шахтер

19:30

Заря

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В ближайшие выходные, 27 и 28 июня, пройдет очередной тур украинской Премьер-лиги. Центральный поединок запланирован сегодня на столичном НСК "Олимпийский", где донецкий "Шахтер" принимает луганскую "Зарю". Встреча начинается в 19:30, а наш сайт ведет мультимедийную трансляцию с комментариями, интересными фото и видео лучших моментов.

Шахтер – Заря: анонс

Турнирные расклады. Подопечные Луиша Каштру в минувшие выходные досрочно стали чемпионами, так что биться будут только за свою честь. А вот для "Зари" матч с "Шахтером" имеет важное значение, ведь парни Виктора Скрипника ведут борьбу с "Динамо" за второе место в Премьер-лиге. Пока что они отстают от киевлян на три очка, но впереди еще пять туров – целый круг.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
27
8
2
17
28
49
-21
26
Забитые 28
Пропущеные 49
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Личные встречи. В сезоне 2019/2020 соперники встречались трижды. Дважды верх брал "Шахтер" (4:3 в сентябре и 2:1 в декабре), а однажды – "Заря" (1:0). Как видим, преимущество одной из сторон всякий раз измерялось лишь одним голом. Кроме того, луганчане победили уже на втором этапе.

Прогнозы. Довольно удивительно, но фаворитом матча у букмекеров считается "Заря". Коэффициент на победу гостей колеблется около 2.45, тогда как на хозяев – 2.65, на ничью – 3.75. Вероятно, конторы предполагают, что "Шахтер" выпустит далеко не основной состав на игру, а луганчан на подвиг подвигнет мотивация.

Ожидают, что во встрече забьют два-три мяча, а самыми популярными счетами являются 1:1 (коэф. – 7.50), 1:2 (коэф. – 9.50) и 2:1 (коэф. – 9.90). Самым вероятным автором гола считается "горняк" Фернандо (2.50). Высокие шансы отличиться у Коваленко и Тете (коэф. – 3.00), а также у луганчан Кабаева (3.00) и Леднева (3.20).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 2". Начнется трансляция в 19:25, а перед ней, в 18:55, стартует программа "Тур ONLINE". В интернете встречу покажут на платформе oll.tv (по подписке).

Вчера мы сообщали, что у "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса.

Смотрите, как осенью "Шахтер" и "Заря" выдали результативный матч в УПЛ – 4:3

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