"Шахтер" – "Заря": онлайн-трансляция центрального матча тура в чемпионате Украины по футболу

В ближайшие выходные, 27 и 28 июня, пройдет очередной тур украинской Премьер-лиги. Центральный поединок запланирован сегодня на столичном НСК "Олимпийский", где донецкий "Шахтер" принимает луганскую "Зарю". Встреча начинается в 19:30, а наш сайт ведет мультимедийную трансляцию с комментариями, интересными фото и видео лучших моментов.

Шахтер – Заря: анонс

Турнирные расклады. Подопечные Луиша Каштру в минувшие выходные досрочно стали чемпионами, так что биться будут только за свою честь. А вот для "Зари" матч с "Шахтером" имеет важное значение, ведь парни Виктора Скрипника ведут борьбу с "Динамо" за второе место в Премьер-лиге. Пока что они отстают от киевлян на три очка, но впереди еще пять туров – целый круг.

Личные встречи. В сезоне 2019/2020 соперники встречались трижды. Дважды верх брал "Шахтер" (4:3 в сентябре и 2:1 в декабре), а однажды – "Заря" (1:0). Как видим, преимущество одной из сторон всякий раз измерялось лишь одним голом. Кроме того, луганчане победили уже на втором этапе.

Прогнозы. Довольно удивительно, но фаворитом матча у букмекеров считается "Заря". Коэффициент на победу гостей колеблется около 2.45, тогда как на хозяев – 2.65, на ничью – 3.75. Вероятно, конторы предполагают, что "Шахтер" выпустит далеко не основной состав на игру, а луганчан на подвиг подвигнет мотивация.

Ожидают, что во встрече забьют два-три мяча, а самыми популярными счетами являются 1:1 (коэф. – 7.50), 1:2 (коэф. – 9.50) и 2:1 (коэф. – 9.90). Самым вероятным автором гола считается "горняк" Фернандо (2.50). Высокие шансы отличиться у Коваленко и Тете (коэф. – 3.00), а также у луганчан Кабаева (3.00) и Леднева (3.20).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 2". Начнется трансляция в 19:25, а перед ней, в 18:55, стартует программа "Тур ONLINE". В интернете встречу покажут на платформе oll.tv (по подписке).

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