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"Шахтер" возобновил тренировкам, но группами на четверых: "Нельзя контактировать с другими игроками"

24 апреля, 10:41

Елена Павлова

Тренеры наблюдали за футболистами с расстояния и писали свои замечания

Донецкий "Шахтер" принял решение о возобновлении тренировок в условиях пандемии коронавируса, но с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты были разделены на группы по четыре человека, каждый из членов которых занимался отдельно от партнеров у углового флажка. Об этом в интервью Globo сообщил бразильский защитник "горняков" Додо. Ранее мы писали, что Луиш Каштру ждет возобновления сезона.

"Первый день тренировок был действительно классным. Было сложно тренироваться таким образом, в одиночестве. Но когда ты делаешь то, что любишь больше всего на свете, это убивает тоску. Наиболее непривычно то, что ты не можешь контактировать с другими игроками, ведь раньше мы всегда тренировались вместе. Теперь отдельно. Это плохо. Но ощущение того, что ты занимаешься любимым делом, лучшее из возможных. Пусть даже не таким образом, как мы привыкли", – рассказал Додо.

Мораес – главный претендент на гол

Мораес – главный претендент на гол / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Тренеры "Шахтера" наблюдали за работой игроков на расстоянии и писали свои указания и заметки в мессенджеры. Каждая группа занималась по 50 минут. Напомним, что "горняки" – действующие чемпионы Украины и лидируют в текущей Премьер-лиге, опережая "Зарю" и "Динамо" на 13 очков. Однако, когда возобновится УПЛ, пока неизвестно.

Смотрите, как перед паузой в сезоне "Шахтер" переиграл "Вольфсбург" в Лиге Европы

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шахтер чемпионат Украины тренировка Додо

Источник: Globo

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