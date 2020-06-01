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"Шахтер" забрал все призы по итогам тура: Луиш Каштру и Марлос признаны лучшими в Премьер-лиге

1 июня, 12:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" после длительного карантина обыграли принципиального соперника

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника донецкого "Шахтера" Луиша Каштру лучшим тренером 24-го тура чемпионата Украины, в котором его команда одержала волевую победу над киевским "Динамо" (3:1). Эта победа позволила "горнякам" оторваться от ближайших преследователей на 16 очков.

В заслуги Каштру записывают победу над принципиальным и крайне мотивированным соперником, ведь на кону матча стояла путевка в квалификацию Лиги чемпионов. Также португалец сумел правильно подготовить команду после двухмесячного перерыва, вызванного карантином, и справился, несмотря на кадровые потери.

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А лучшим игроком 29-го тура Премьер-лиги стал еще один герой матча против "Динамо" Марлос, оформивший дубль. Игрок сборной Украины сумел выровнять положение в матче сразу после пропущенного гола, что сказалось на психологическом состоянии обеих команд.

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Отмечается, что за Марлоса свои голоса отдали все члены экспертного совета: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Марлос Луиш Каштру

Источник: Сегодня|Спорт

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