У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионов

На черном автобусе с яркой оранжевой футболкой "горняки" приедут на игру против "Зари" в субботу

"Шахтер", досрочно гарантировавший себе титул в Премьер-лиге за пять туров до завершения чемпионата, показал новый клубный автобус. На матч 28 тура с "Зарей" "горняки" приедут на автобусе с новым дизайном. Главный элемент – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА в 2009 году. Также на автобусе указаны года, в которые "горняки" завоевывали чемпионства в Украине, в том числе 2020-й.

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Фотографии нового клубного автобуса "Шахтера" размещены на официальном сайте "горняков":

Ранее мы писали, что к матчу "Шахтер" – "Заря" 27 июня на "Олимпийском" донецкий клуб приготовил акцию для болельщиков. Фанаты "Шахтера" смогут посетить игру виртуально – через трансляцию в Zoom на огромных экранах, установленных в чаше стадиона. Также болельщики примут участие в церемонии награждения команды золотыми медалями. Начало матча – в 19:30.

Напомним, что "Шахтер" стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории. Случилось это после победы над "Александрией" (3:2) в предыдущем туре:

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