"Шахтеру" прочат победу над "Динамо" с обилием голов: прогноз на украинское "классико"

"Горняков" называют фаворитами, хотя с турнирной точки зрения этот матч ничего для них не решает

Несмотря на то что в турнирном плане сегодняшний матч с "Динамо" на НСК "Олимпийский" для "Шахтера", досрочно ставшего чемпионом, ничего не решает, именно "горняков" аналитики называют фаворитами украинского "классико". Начало субботнего поединка – в 19:30. Смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Реклама

На победу "Шахтера" аналитиками установлен коэффициент 2.31, на ничью – 3.80, на победу "Динамо" – 2.81. Иными словами, вероятность выигрыша матча подопечными Луиша Каштру оценивается в 41 процент, ничейного исхода – в 25 процентов, а выигрыша команды Алексея Михайличенко – в 34 процента.

Читайте также:"Динамо" – "Шахтер": где смотреть суперматч чемпионата Украины

При этом эксперты полагают, что поединок "Динамо" – "Шахтер" 4 июля окажется весьма результативным – с тремя и более голами. На то, что будет забито более 2,5 голов, установлен коэффициент 1.64 (вероятность – 57%), на то, что менее 2,5 голов – 2.17 (вероятность – 43%).

Реклама "Шахтер" – "Динамо", Марлос / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ТОП-5 претендентов на гол у "Динамо"

Виктор Цыганков – 2.25 (коэффициент на "забьет гол")

Беньямин Вербич – 2.55

Назарий Русин – 2.75

Фран Соль – 3.30

Виталий Буяльский – 4.00

Смотрите, как забивает Цыганков

ТОП-5 претендентов на гол у "Шахтера"

Жуниор Мораес – 1.95

Марлос – 2.20

Тайсон – 2.75

Манор Соломон – 4.75

Евгений Коноплянка – 4.75

Реклама

Смотрите, как забивает Мораес

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" сразу после выхода из карантина

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама