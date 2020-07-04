"Шахтеру" прочат победу над "Динамо" с обилием голов: прогноз на украинское "классико"

Несмотря на то что в турнирном плане сегодняшний матч с "Динамо" на НСК "Олимпийский" для "Шахтера", досрочно ставшего чемпионом, ничего не решает, именно "горняков" аналитики называют фаворитами украинского "классико". Начало субботнего поединка – в 19:30. Смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.
На победу "Шахтера" аналитиками установлен коэффициент 2.31, на ничью – 3.80, на победу "Динамо" – 2.81. Иными словами, вероятность выигрыша матча подопечными Луиша Каштру оценивается в 41 процент, ничейного исхода – в 25 процентов, а выигрыша команды Алексея Михайличенко – в 34 процента.
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При этом эксперты полагают, что поединок "Динамо" – "Шахтер" 4 июля окажется весьма результативным – с тремя и более голами. На то, что будет забито более 2,5 голов, установлен коэффициент 1.64 (вероятность – 57%), на то, что менее 2,5 голов – 2.17 (вероятность – 43%).
ТОП-5 претендентов на гол у "Динамо"
- Виктор Цыганков – 2.25 (коэффициент на "забьет гол")
- Беньямин Вербич – 2.55
- Назарий Русин – 2.75
- Фран Соль – 3.30
- Виталий Буяльский – 4.00
Смотрите, как забивает Цыганков
ТОП-5 претендентов на гол у "Шахтера"
- Жуниор Мораес – 1.95
- Марлос – 2.20
- Тайсон – 2.75
- Манор Соломон – 4.75
- Евгений Коноплянка – 4.75
Смотрите, как забивает Мораес
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