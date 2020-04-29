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"Симпатизирую Ломаченко и Усику, собирался на бой с Чисорой": вратарь "Динамо" занимается боксом

29 апреля, 23:37

Елена Павлова

Георгий Бущан тренируется со своим другом Егором Голубем, который готовит и Дениса Беринчика

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о своем хобби. Оказывается, что помимо футбола голкипер также всерьез интересуется боксом, а уроки ему дает тренер Дениса Беринчика – Егор Голуб. Ранее мы сообщали, что вратаря "Динамо" потроллила экс-жена Мандзюка: "Балерину Шишпор знаю. А как фамилия ее бывшего мужа?"

"В выходные дни, когда есть возможность, занимаюсь боксом с моим другом и профессиональным тренером Егором Голубем. Симпатизирую некоторым боксерам, таким как Александр Усик, Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри и Сауль Альварес. Планировал попасть на бой Александра Усика с Дереком Чисорой, который должен был состояться в Лондоне 25 мая, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен", – рассказал Георгий.

Георгий Бущан и Егор Голуб

Георгий Бущан и Егор Голуб / Фото: Instagram

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Есть за плечами у киевского голкипера и победы в других видах спорта: "В школе, до переезда в Академию "Динамо", то есть до 14 лет, помимо футбола, играл в волейбол и даже занял второе место в чемпионате среди школ Одессы. Также однажды летом наша ДЮСШ-11 "Черноморец" играла в пляжный футбол, став чемпионом Украины среди юношеских команд".

Смотрите, как "Динамо" перед остановкой чемпионата переиграло "Александрию"

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хобби боксер Василий Ломаченко Динамо Киев Александр Усик Георгий Бущан

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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