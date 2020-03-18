"Балерину Шишпор знаю. А как фамилия ее бывшего мужа?" Вратаря "Динамо" потроллила экс-жена Мандзюка

Бывшая супруга защитника "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Виталия Мандзюка Анна Дрыга высказалась по поводу бытующего мнения, что жены футболистов становятся известными только благодаря мужьям. При этом Анна тонко потроллила Георгия Бущана – основного вратаря "Динамо" от начала года и вплоть до вчерашней остановки чемпионата Украины.
"Да, есть такая статистика. Отчасти так и происходит, – согласилась Анна Дрыга с тем, что своей известностью жены футболистов по большей части обязаны своим мужьям. – Но есть и другие примеры. Кристина Шишпор. Знаменитая балерина. Я знаю ее, но даже не помню фамилию ее бывшего мужа (это Георгий Бущан – Ред.). Мы незнакомы с ним, а ее я знала. Ирина Морозюк, мне кажется, тоже популярнее своего мужа сейчас. Он по этому поводу не переживает, а только рад. Жена футболиста может стать успешнее, чем он. Экс-жена Александра Шовковского Ольга Аленова стала достаточно известным дизайнером. Бренд супруги Виталия Ревы Елены известен на весь мир"
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Распавшаяся пара: Виталий Мандзюк и его экс-супруга Анна
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О своем расставании с Виталием Мандзюком Анна рассказалав прошлом году."Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос! Мы с Виталиком дружим, у нас прекрасный сын, который тоже читает нас! Прошу понять и больше не задавать этих вопросов!", – написала тогда Анна Дрыга в своем Instagram.
Смотрите, как бывшая жена Мандзюка "зажигает" с Ириной Морозюк
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