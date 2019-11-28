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Скандал в украинском футболе: раскрыта схема подкупа столичного арбитра

28 ноября, 14:31

Деньги перечислялись киевскому рефери, который затем делился с ассистентами и наблюдателями арбитража

Арбитр Владислав Дорош

Арбитр Владислав Дорош / Фото: Главком

Украинский футбольный рефери Владислав Дорош подозревается в причастности к коррупционной деятельности. Как сообщают СМИ, на банковский счет киевского арбитра в общей сложности было перечислено 132 500 гривен перед тремя матчами Первой лиги сезона 2017/18, где он был главным судьей. Речь идет о матчах "Волынь" – "Полтава" (2:0), "Волынь" – "Николаев" (0:1) и "Николаев" – "Горняк-Спорт" (1:0).

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28-летний выпускник КПИ Владислав Дорош, как сообщает "Главком", позже перечислял часть денег на счета своих ассистентов и наблюдателям арбитража. Отмечается, что средства поступали от экс-арбитра Мирона Быця, бывшего футболиста Сергей Чернякова и администратора "Николаева" Андрея Толкацкого соответственно.

Источники в Украинской ассоциации футбола, по данным "Главкома", подтверждают, что данные матчи и причастные к ним лица находятся под подозрением.

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Как мы писали ранее, экс-сборника Федецкого обвинили в том, что он "заряжал" деньгами арбитра. В адрес экс-звезды национальной команды прозвучали жесткие обвинения со стороны бывшего вице-президента "Карпат" Смалийчука.

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чемпионат Украины арбитр первая лига арбитраж Владислав Дорош

Источник: Главком

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