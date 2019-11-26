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Украинского арбитра признали одной из лучших в мире

26 ноября, 10:29

Екатерина Монзуль стабильно находится в элите судейского корпуса

Екатерина Монзуль

Екатерина Монзуль / Фото: ФФУ

Украинский арбитр Екатерина Монзуль продолжает входить в число элитных рефери мира среди женщин.

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Несмотря на то, что в нынешнем сезоне харьковская судья не претендовала, она все равно вошла в число лучших, заняв в рейтинге IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) шестое место. Лучшим достижением украинки является первое место по итогам 2015 года.

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В нынешнем сезоне лучшей судьей мира среди женщин стала представительница Франции Стефани Фраппар, которая судила последний финал женской Лиги Чемпионов.

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Ранее мы рассказывали, что Федецкого обвинили в том, что он "заряжал" деньгами арбитра – скандальное заявление Смалийчука. Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук, проживающий сейчас в Испании, выступил с громким заявлением, касающимся экс-игрока львовского клуба и сборной Украины Артема Федецкого.

Смотрите, как Федецкий забивает в свои ворота

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арбитр рефери Екатерина Монзуль

Источник: ФФУ

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