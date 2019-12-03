Скандальный новичок: "Динамо" подписало контракт с сыном игрока, изгнанного из футбола за договорняки

Отца динамовского новобранца Каргбо в этом году пожизненно дисквалифицировали за манипулирование результатами

Ибрагим Каргбо / Фото: Facebook

В киевском "Динамо" – новичок-легионер. Вице-чемпионы Украины подписали контракт с 19-летним нападающим Ибрагимом Каргбо-младшим. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Ибрагим родился в Сьерра-Леоне, но также имеет паспорт Бельгии. Как мы писали ранее, "тамада" из "Динамо" стал лучшим молодым футболистом Украины.

Основная позиция новичка "Динамо" – центральный нападающий, но также способен сыграть левого и правого вингера. Ранее форвард забил гол за "Динамо" U-21 в контрольном матче со сборной студентов. Судя по нарезке голов Ибрагима, фишка бельгийского африканца – это голы головой.

Смотрите, как забивает новичок "Динамо"

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Отметим, что Каргбо-младший с 18 ноября находится в статусе свободного агента. Ранее играл в молодежных командах английских "Рединга" и "Кристал Пэласа", а также за бельгийские "Руселаре" (1 ассист в 14 матчах) и "Льерс" (2 гола в 9 матчах). Кроме того, забил 1 гол в 7 матчах за сборную Бельгии U-19 и еще 1 мяч в 5 встречах за сборную Бельгии U-18.

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Добавим, что новичок киевлян является сыном экс-капитана сборной Сьерра-Леоне Ибрагима Каргбо-старшего, который поиграл за множество клубов, таких как "Шарлеруа", "Малатьяспор" и "Баку". В 2019-м Каргбо в возрасте 37 лет завершил свою карьеру – причиной стало решение ФИФА о его пожизненном отлучении от любой футбольной деятельности за неоднократное "манипулирование результатами международных матчей", если по простому – за договорняки.

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