Обставил чемпионов мира: лучшим молодым футболистом Украины признан несостоявшийся тамада

В борьбе за награду Виталий Миколенко обошел двух игроков, выигравших молодежный мундиаль

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

На церемонии Футбольные звезды Украины-2019 на НСК "Олимпийский", онлайн которой ведет наш сайт, назвали лучшего молодого украинского игрока (не достигшего 21 года). Награда досталась левому защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, который, впрочем, как и ни один другой игрок столичного клуба, не посетил церемонию.

Смотрите, как Ярмоленко забивал Португалии с передачи Миколенко

Виталий Миколенко выиграл звание лучшего молодого игрока Украины в борьбе с победителями молодежного чемпионата мира-2019 – полузащитником Сергеем Булецей и форвардом Владиславом Супрягой, которые принадлежат "Динамо", но на правах аренды сейчас выступают за "Днепр-1".

Реклама

Миколенко против Роналду / Фото: Getty Images

Читайте также: Миколенко и Матвиенко будут бороться с Зинченко за место в "Манчестер Сити"

В тренде Украина узнала соперников по группе на Евро-2020

Напомним, что, в отличие от Супряги и Булецы, Миколенко не стал чемпионом мира среди молодежи – этот турнир он пропустил из-за травмы.

Смотрите, как забивает Миколенко

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама