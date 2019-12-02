Обставил чемпионов мира: лучшим молодым футболистом Украины признан несостоявшийся тамада

На церемонии Футбольные звезды Украины-2019 на НСК "Олимпийский", онлайн которой ведет наш сайт, назвали лучшего молодого украинского игрока (не достигшего 21 года). Награда досталась левому защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, который, впрочем, как и ни один другой игрок столичного клуба, не посетил церемонию.
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Виталий Миколенко выиграл звание лучшего молодого игрока Украины в борьбе с победителями молодежного чемпионата мира-2019 – полузащитником Сергеем Булецей и форвардом Владиславом Супрягой, которые принадлежат "Динамо", но на правах аренды сейчас выступают за "Днепр-1".
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Напомним, что, в отличие от Супряги и Булецы, Миколенко не стал чемпионом мира среди молодежи – этот турнир он пропустил из-за травмы.
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Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.
Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".
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