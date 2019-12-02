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Обставил чемпионов мира: лучшим молодым футболистом Украины признан несостоявшийся тамада

2 декабря, 20:27

В борьбе за награду Виталий Миколенко обошел двух игроков, выигравших молодежный мундиаль

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

На церемонии Футбольные звезды Украины-2019 на НСК "Олимпийский", онлайн которой ведет наш сайт, назвали лучшего молодого украинского игрока (не достигшего 21 года). Награда досталась левому защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, который, впрочем, как и ни один другой игрок столичного клуба, не посетил церемонию.

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Виталий Миколенко выиграл звание лучшего молодого игрока Украины в борьбе с победителями молодежного чемпионата мира-2019 – полузащитником Сергеем Булецей и форвардом Владиславом Супрягой, которые принадлежат "Динамо", но на правах аренды сейчас выступают за "Днепр-1".

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Миколенко против Роналду

Миколенко против Роналду / Фото: Getty Images

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Напомним, что, в отличие от Супряги и Булецы, Миколенко не стал чемпионом мира среди молодежи – этот турнир он пропустил из-за травмы.

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Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

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Динамо Киев ФФУ Владислав Супряга Сергей Булеца Виталий Миколенко

Источник: Сегодня|Спорт

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