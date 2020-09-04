"Скучаю по телефонному звонку от мамы": какой подарок хотел бы тренер "Шахтера"

Вчера, 3 сентября, день рождения праздновал главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. В связи с этим в эфире Shakhtar TV вышло откровенное интервью с наставником "горняков", которому исполнилось 59 лет. Португальский специалист подвел итоги сезона-2019/2020 для дончан, рассказал о самом ценном подарке и отношениях с Дарио Срной.

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О полуфинале Лиги Европы

"У человека нет лимита. Всегда можно добраться дальше. Часто контексты выстраивают вокруг нас определенные стены, но у нас всегда есть возможность завтра делать лучше, чем сегодня. Общество строит определенные шаблоны наших действий, поведения, ограничивает нас. Мы не должны это принимать. Не должны принимать тот факт, что эти команды могут туда добраться, а эти – нет. Так не бывает. Могла ли моя команда пройти дальше? Могла. Все зависит от нас. А могли и раньше закончить. Мы можем прибавлять, становиться лучше. Это касается и меня".

Луиш Каштру / Фото: Reuters

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О Дарио Срне

"Кроме того, что Дарио хороший друг, он – великолепнейший профессионал. Срна прекрасно понимает, что и как устроено в "Шахтере", и постоянно помогает нам. Думаю, во многих клубах есть определенные проблемы с коммуникацией и организацией, а у нас все хорошо. Дарио здорово помогает в этих процессах, и мы знаем, что он всегда подстрахует. И он также может ожидать любой помощи с нашей стороны. Мы – семья".

Луиш Каштру и Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О самом ценном подарке

"Если в детстве я хотел какую-то игрушку, а в 16–18 лет – что-то из гардероба, то сейчас приближаюсь к тому возрасту, когда ценишь не что-то материальное. Возможно, это искренность, действительно настоящее "поздравляю". Общество очень бедствует на искренность и правдивость. Когда мы видим, что для нас по-настоящему хотят добра, и когда тебя искренне поздравляют, это – отлично".

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"Я согласен, что какие-то материальные вещи важны для нашей повседневной жизни. Но то, по чему я сейчас больше всего скучаю, что мне больше всего бы запомнилось и понравилось, это телефонный звонок моей мамы. Я его уже никогда не получу. Это, возможно, самое ценное, чего я хотел бы на свой день рождения", – признался Каштру.

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

О треугольниках в средней линии

"Самое главное для команды, чтобы была установлена идея. Но нам не нужно, чтобы была занята строго определенная зона поля, нет. Футболисты не приклеены к своим позициям, они должны видеть, что происходит и чего требует игра, какие зоны открыты и какие нужно занимать. Когда мы говорим о треугольниках или ромбах, мы говорим о линиях передач. Очень важно, чтобы команда обеспечивала комфорт тому, кто с мячом. Когда игрок с мячом и у него три линии передачи – это не то же самое, что всего одна линия для паса. Футболисты "Шахтера" передают эту картинку комфортной игры".

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Ранее мы также сообщали, что сказал Каштру в свой день рождения и как оценил первый год в Украине.

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