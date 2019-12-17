Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,49
26,18

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Словенский вингер "Динамо" показал, как набирает вес в Дубае

17 декабря, 15:36

Беньямин Вербич расслабляется в Эмиратах, наслаждаясь вкусностями и бассейном

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Instagram

Едва "Динамо" завершило календарный год, обыграв на выезде "Десну", как футболисты столичной команды разъехались из зимнего Киева по теплым краям. Одним из первых о своем зарубежном отдыхе сообщил в соцсетях словенский вингер "бело-синих" Беньямин Вербич.

Читайте также: Деньги на ветер: почему в "Динамо" не заиграли футболист с перегаром и Соль – объяснение агента

Вербич выбрал местом своего отдыха Дубай, где поселился в отеле Five Palm Jumeirah, цены в котором стартуют с 7170 грн за ночь. Словенский футболист уже показал фоловерам в Instagram "ночное" фото с балкона своего номера, запечатлев огромнейший бассейн на территории гостиницы.

Реклама

Кроме того, динамовец Беньямин Вербич поделился со своими подписчиками видео того, как он набирает вес в ОАЭ, поглощая картошку, салаты и другие вкусности.

В тренде
Почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала
Вербич в отпуске Видео: Instagram

Читайте также: Динамовец Беседин в отпуске будет занят лечением "очень неприятной травмы"

Напомним, "Динамо" ушло в отпуск, занимая второе место в чемпионате Украины с 14-очковым отставанием от "Шахтера". При этом киевляне вылетели из еврокубков, не сумев пройти даже в 1/16 Лиги Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Дубай чемпионат Украины Динамо Киев Беньямин Вербич

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
Неудачи
Неудачи "Динамо" в чемпионате и еврокубках: кто виноват и что делатьЧУ по футболу
"Заря" в суперматче обыграла в Киеве "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...