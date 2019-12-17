Словенский вингер "Динамо" показал, как набирает вес в Дубае

Беньямин Вербич / Фото: Instagram

Едва "Динамо" завершило календарный год, обыграв на выезде "Десну", как футболисты столичной команды разъехались из зимнего Киева по теплым краям. Одним из первых о своем зарубежном отдыхе сообщил в соцсетях словенский вингер "бело-синих" Беньямин Вербич.

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Вербич выбрал местом своего отдыха Дубай, где поселился в отеле Five Palm Jumeirah, цены в котором стартуют с 7170 грн за ночь. Словенский футболист уже показал фоловерам в Instagram "ночное" фото с балкона своего номера, запечатлев огромнейший бассейн на территории гостиницы.

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Кроме того, динамовец Беньямин Вербич поделился со своими подписчиками видео того, как он набирает вес в ОАЭ, поглощая картошку, салаты и другие вкусности.

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Вербич в отпуске Видео: Instagram

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Напомним, "Динамо" ушло в отпуск, занимая второе место в чемпионате Украины с 14-очковым отставанием от "Шахтера". При этом киевляне вылетели из еврокубков, не сумев пройти даже в 1/16 Лиги Европы.

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