Деньги на ветер: почему в "Динамо" не заиграли футболист с перегаром и Соль – объяснение агента

Фран Соль / Фото: AFP

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Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло выдвинул свою версию того, почему в киевском "Динамо" не смогли заиграть купленный за 3,5 млн евро испанец Фран Соль, ганец Мохаммед Кадири и приобретенный за 2 млн евро люксембуржец португальского происхождения Жерсон Родригес, которого, напомним, собираются выставить на трансфер – как сообщают СМИ, этот легионер "Динамо" не раз приезжал на тренировки с перегаром.

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Фран Соль и его жена / Фото: Instagram

"Начну с Франа Соля. Все знали параметры игрока. Отдавали себе отчет в том, что Соль не обладал скоростными качествами. Знали, что это игрок штрафной площадки и требует квалифицированного подыгрыша. Рассчитывали, благодаря его действиям, превратить количество прострелов в продуктивное качество. Но не учли, что все наши вингеры инвертируемые. А именно смещаются в центр под бьющую ногу. И по темпу развития атак Соль почти всегда оказывался в статическом положении. А стоя, как известно, выиграть единоборства в штрафной невозможно. Надежда была на прострелы с подключением крайних защитников... К сожалению, не сработало, так как качество передач хромало. Пробовали переучить Соля, сделав акцент на тактических перемещениях, но эта работа требует много энергозатрат и выносливости. И тут все обнаружили, что и выносливости ему не хватает. Поддержка с центральной зоны полузащиты вертикальными или разрезающими передачами также отсутствует в нужном качестве. Так что Соля "Динамо" полноценно использует только при стандартах", – выписал у себя в Facebook "диагноз" проблемам испанца Франа Соля агент Вячеслав Заховайло

Смотрите, как Соль забивал в матче "Динамо" – "Олимпиакос"

"Мохаммед Кадири... Его брали с конкретной целью – усиление опорной зоны в разрушении атак соперника, – продолжает агент Вячеслав Заховайло. – Ни для кого не секрет, что "Динамо" уступает всем топам в атлетизме. Кадири – переученный центрбек. В предыдущей команде он показывал неплохой диапазон, но "Динамо" – это другое. Знакомство поближе показало тактическое непонимание с его стороны структуры оборонительных действий. Использование же Кадири как правого центрального защитника вызывает сомнение. Наши не хуже. Итог... травма, с неизвестным будущим"

Мохаммед Кадири / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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"Жерсон Родригес – классический левый вингер. С довольно таки непростым характером, и, по слухам разведки, любитель нарушить режим. Такую характеристику дали мне мои партнеры-скауты. Тем не менее, клуб его приобрел четвертым левым вингером. А как центрфорвард, на мой взгляд, он себя не проявил, в силу технических ограничений", – заключил Вячеслав Заховайло

Как мы писали ранее, динамовец Беседин в отпуске будет занят лечением "неприятной травмы". У лучшего бомбардира киевлян в чемпионате Украины – проблемы с коленом.

Также сообщалось, сколько игроков "Динамо" хочет купить этой зимой. "Если удастся приобрести одного-двух игроков, было бы неплохо. Но я не буду озвучивать позиции", – отметил главный тренер киевлян Алексей Михайличенко.

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