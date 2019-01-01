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Смена тренера в УПЛ: Владимир Мазяр возглавил "Львов"

10 сентября, 14:29

41-летний тренер ранее работал в Первой лиге с клубом "Горняк-Спорт"

Владимир Мазяр перебирается во Львов

Владимир Мазяр перебирается во Львов

41-летний украинский специалист Владимир Мазяр стал новым главным тренером клуба Премьер-лиги ФК "Львов". Сроки и условия действия контракта не разглашаются. Ранее с "горожанами" работал пять месяцев Богдан Блавацкий, который покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

Интересно, что вчера Мазяр покинул "Горняк-Спорт", выступающий в Первой лиге, с формулировкой – "по состоянию здоровья". 

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После 8 туров "Горняк-Спорт" набрал всего 5 очков и занимает 14-е место в Первой лиге. ФК "Львов" в 6 турах Премьер-лиги набрал 6 очков и занимает 10-е место.

Ранее Мазяр работал с каменской "Сталью", "Вересом" (Ривне), "Рухом" (Винники), "Полесьем" (Житомир) и "Акжайыком" (Казахстан).

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В предыдущем туре "Львов" на своем поле проиграл "Мариуполю" – 0:1:

Ранее мы писали, что Александр Чижевский, которого на посту главного тренера "Карпат" сменил Роман Санжар, заявил, что переговоры с Санжаром проходили у него за спиной, когда сам Чижевский еще занимал пост наставника команды.

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футбол Владимир Мазяр ФК Львов

Источники: Официальный сайт ФК "Львов" , Сегодня|Спорт

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