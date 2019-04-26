Скандал в Горишних Плавнях: тренер, которого сватали в "Динамо", едва не подрался со своим визави

Леонид Кучук повздорил с Владимиром Мазяром, и арбитр решил выгнать обоих

Леонид Кучук. Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

В матче 22-го тура Первой лиги Украины в Горишних Плавнях между "Горняком-Спортом" и "Рухом" главные тренеры команд Владимир Мазяр и Леонид Кучук едва не подрались в середине первого тайма. После обоюдных словесных выпадов они уже готовы были сцепиться друг с другом на беговых дорожках, однако их разняли ассистенты и четвертый арбитр. Рефери матча Владислав Дорош, прибежавший к месту событий, после консультаций со своим помощником удалил из технической зоны обоих наставников.

Фото – isport.ua

Стычке между тренерами предшествовал спорный пенальти, назначенный в ворота "Руха", который игрок "Горняка-Спорта" не реализовал. Матч завершился со счетом 0:0. Таким образом "Горняк-Спорт" занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, а "Рух" обосновался на 11-м.

Отметим, что участник инцидента – белорус Леонид Кучук – слывет одним из самых авторитетных тренеров в украинском футболе. В свое время под его руководством киевский "Арсенал" и краснодарская "Кубань" впервые в своей истории пробились в еврокубки. Кучука даже сватали в киевское "Динамо", однако до назначения его коучем "бело-синих" дело не дошло.

Как сообщалось ранее, матч юношей "Динамо" и "Торино" завершился массовым побоищем. По словам тренера украинской командой, драку спровоцировали игроки "Торино" и арбитры.

Также сообщалось, что команде Первой лиги "Ингульцу" пообещали 10 миллионов гривен, если в финале Кубка Украины она обыграет "Шахтер". Ранее футболисты из райцентра оставили за бортом турнира "Карпаты" и "Зарю".

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