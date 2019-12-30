Смотрели, как разводят аллигаторов и звезд НБА: нестандартный отдых топового футболиста Украины

Тарас Степаненко заверил, что все аллигаторы остались в целости и невредимости

Тарас и Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко использовал зимний перерыв в чемпионате Украины, чтобы отвести в отпуск свою большую семью – жену Маргариту и троих сыновей. Вместе со своей семье – женой и тремя детьми, футболист полетел в США. Сначала они побывали на известной аллигаторовой ферме. "Просто невероятная прогулка на airboat. Все аллигаторы остались в целости и невредимости", – пошутил Тарас.

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А затем спортивная семейка не смогла пройти мимо баскетбола. Так, вместе с женой Маргаритой и двумя старшими сыновьями Степаненко посетил матч регулярного сезона НБА "Майми" – "Филадельфия" на American Airlines Arena, в котором хозяева "Хит" одержали победу в овертайме – 117:116.

"Это было очень сильно!!! Нереальный Баскетбол!!! Эмоции держат до сих пор", – уже делилась эмоциями Маргарита.

Ранее мы писали, что в отпуске Артем Милевский оставил свою девушку и пустился в пляс с официантом. Бывший нападающий киевского "Динамо" зажег в аэропорту Бали перед возвращением в Минск.

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