Шедевр Цыганкова и "ножницы" Степаненко: смотрите 11 претендентов на лучший украинский гол года

Украинская ассоциация футбола назвала имена 11 претендентов на звание самого красивого гола, забитого за минувший год отечественными командами. После голосования на странице УАФ в соцсетях будет отобрана тройка самых-самых шедевральных ударов, среди которых путем SMS-голосования будет определен автор лучшего гола-2019.
SMS-голосование состоится 2 декабря по ходу церемонии "Футбольные звезды Украины".
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Среди 11 претендентов, в частности, нашлось место голу через себя в исполнении полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, которым он отличился в игре с "Мариуполем", а также шикарному мячу дальним ударом Виктора Цыганкова в ворота сербов, недавнему голу Андрея Ярмоленко в игре с португальцами и победному мячу Георгия Цитаишвили в финале молодежного чемпионата мира с корейцами.
Полный список претендентов на Лучший гол-2019
- Руслан Малиновский (сборная Украины)
- Владислав Клименко ("Ингулец")
- Сергей Сидорчук ("Динамо")
- Денис Кожанов ("Волынь")
- Йоэль Абу-Ханна ("Заря")
- Надежда Иванченко (женская сборная U-17)
- Виктор Цыганков (сборная Украины)
- Иван Глывый ("Кристалл")
- Тарас Степаненко ("Шахтер")
- Георгий Цитаишвили (сборная U-20)
- Андрей Ярмоленко (сборная Украины)
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Как мы писали ранее, сборная Украины потеряла двух звезд перед матчем с сербами. В заключительном поединке отбора Евро-2020 команде Андрея Шевченко не помогут Марлос и Мораес.
Смотрите, как Украина обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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