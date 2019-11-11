Шедевр Цыганкова и "ножницы" Степаненко: смотрите 11 претендентов на лучший украинский гол года

Автора самого эффектного гола назовут 2 декабря во время церемонии "Футбольные звезды Украины"

Цыганков - один из претендентов / Фото: Reuters

Украинская ассоциация футбола назвала имена 11 претендентов на звание самого красивого гола, забитого за минувший год отечественными командами. После голосования на странице УАФ в соцсетях будет отобрана тройка самых-самых шедевральных ударов, среди которых путем SMS-голосования будет определен автор лучшего гола-2019.

SMS-голосование состоится 2 декабря по ходу церемонии "Футбольные звезды Украины".

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Среди 11 претендентов, в частности, нашлось место голу через себя в исполнении полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, которым он отличился в игре с "Мариуполем", а также шикарному мячу дальним ударом Виктора Цыганкова в ворота сербов, недавнему голу Андрея Ярмоленко в игре с португальцами и победному мячу Георгия Цитаишвили в финале молодежного чемпионата мира с корейцами.

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Полный список претендентов на Лучший гол-2019

Руслан Малиновский (сборная Украины)

Владислав Клименко ("Ингулец")

Сергей Сидорчук ("Динамо")

Денис Кожанов ("Волынь")

Йоэль Абу-Ханна ("Заря")

Надежда Иванченко (женская сборная U-17)

Виктор Цыганков (сборная Украины)

Иван Глывый ("Кристалл")

Тарас Степаненко ("Шахтер")

Георгий Цитаишвили (сборная U-20)

Андрей Ярмоленко (сборная Украины)

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Как мы писали ранее, сборная Украины потеряла двух звезд перед матчем с сербами. В заключительном поединке отбора Евро-2020 команде Андрея Шевченко не помогут Марлос и Мораес.

Смотрите, как Украина обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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