Снова удаление парня из села! Обзор матча чемпионата Украины "Мариуполь" – "Колос"

"Мариуполь" - "Колос" - 2:0 / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся стартовый матч второго круга первого этапа. "Мариуполь" на своем поле взял реванш у "Колоса" за летнее гостевое поражение (1:2), обыграв команду из села Ковалевка со счетом 2:0. Азовцы забили по голу в каждом из таймов, отличились Кирюханцев и Топалов.

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Отметим, что во втором матче кряду был удален защитник "Колоса" Максим Максименко. Если в предыдущем поединке с "Динамо" 29-летний футболист получил красную карточку несправедливо, так как судья ошибочно принял его нос за руку, то в этот раз вторую желтую он получил по делу – за попадание рукой по лицу соперника.

Удаление Максименко

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Гол Кирюханцева

Гол Топалова

Добавим, что эта победа позволила "Мариуполю" войти в ТОП-6 чемпионата Украины, опустив на седьмое место "Колос".

Мариуполь – Колос – 2:0

Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков (Тищенко, 80) – Танковский, Федорчук – Чурко (Топалов, 70), Мишнев, Горбунов (Корниенко, 68) — Вакула

Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Милько, Ориховский – Морозко, Ильин, Смирный (Кызылатеш, 25 (Д. Костышин, 77)) – Нехтий (Кожушко, 66)

Предупреждения: Ориховский, Максименко

Удаление: Максименко, 90 (повторное предупреждение)

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