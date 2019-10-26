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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Снова удаление парня из села! Обзор матча чемпионата Украины "Мариуполь" – "Колос"

26 октября, 16:24

Обыграв дома сельскую команду, "Мариуполь" поднялся в верхнюю шестерку Премьер-лиги

"Мариуполь" - "Колос" - 2:0

"Мариуполь" - "Колос" - 2:0 / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся стартовый матч второго круга первого этапа. "Мариуполь" на своем поле взял реванш у "Колоса" за летнее гостевое поражение (1:2), обыграв команду из села Ковалевка со счетом 2:0. Азовцы забили по голу в каждом из таймов, отличились Кирюханцев и Топалов.

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Отметим, что во втором матче кряду был удален защитник "Колоса" Максим Максименко. Если в предыдущем поединке с "Динамо" 29-летний футболист получил красную карточку несправедливо, так как судья ошибочно принял его нос за руку, то в этот раз вторую желтую он получил по делу – за попадание рукой по лицу соперника.

Удаление Максименко

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Гол Кирюханцева

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Гол Топалова

Добавим, что эта победа позволила "Мариуполю" войти в ТОП-6 чемпионата Украины, опустив на седьмое место "Колос".

Мариуполь – Колос – 2:0
Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86
Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Быков (Тищенко, 80) – Танковский, Федорчук – Чурко (Топалов, 70), Мишнев, Горбунов (Корниенко, 68) — Вакула
Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Милько, Ориховский – Морозко, Ильин, Смирный (Кызылатеш, 25 (Д. Костышин, 77)) – Нехтий (Кожушко, 66)
Предупреждения: Ориховский, Максименко
Удаление: Максименко, 90 (повторное предупреждение)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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11
11
0
0
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6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
3
ДеснаДеснаДес
11
6
2
3
15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: П В В П В
4
АлександрияАлександрияАле
11
6
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Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
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5
ЗаряЗаряЗар
11
5
4
2
19
11
8
19
Забитые 19
Пропущеные 11
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МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
11
3
2
6
10
14
-4
11
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
9
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
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10
ОлимпикОлимпикОли
11
2
2
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-13
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Пропущеные 20
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11
ВорсклаВорсклаВор
11
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2
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9
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Забитые 9
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ЛьвовЛьвовЛьв
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2
2
7
7
16
-9
8
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Источник: Сегодня|Спорт

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