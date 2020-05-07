Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

"Со Срной мы всегда воевали на футбольном поле": признание бывшего полузащитника "Динамо"

7 мая, 19:35

Елена Павлова

Также хорват выделил самых неприятных соперников, среди которых Фернандиньо

Бывший хорватский полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал о своих отношениях с экс-капитаном донецкого "Шахтера", своим соотечественником Дарио Срной. Напомним, что с мая 2019 года Вукоевич является тренером молодежной сборной Хорватии.

"Мы хорошие друзья и знаем друг друга всю жизнь. И мы всегда воевали на футбольном поле, а после игры пожимали руки и шли на ужин. Мы выиграли чемпионат Украины. Желаю и верю, чтобы такой же был чемпионат Украины, как раньше.

Кто был самым неприятным соперником на поле? Срна, Кучер, Хюбшман, Левандовский, Фернандиньо. Согласен со Срной, что дерби есть, когда есть две красные карточки, дриблинг, мастерство, полный стадион. Вот это настоящее дерби, праздник украинского футбола", – признался хорват.

Читайте также: Они кричали "Слава Украине!" в России: знаменитый хорват пообещал найти для "Динамо" игрока-"собаку"

Ранее мы также сообщали, что Вукоевич назвал двух футболистов "Динамо", которые перейдут в "Реал" или "Барселону". В европейских грандах селекционер киевлян видит Миколенко и Цыганкова: "Но не сейчас, а через год-два".

Реклама

Смотрите, как "Динамо" перед паузой в чемпионате переиграло "Александрию"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк дерби Огнен Вукоевич Дарио Срна

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

УЕФА спускает в Украину белорусский формат:
УЕФА спускает в Украину белорусский формат: "Шахтер" и "Динамо" будут определять чемпиона по новой схемеФутбол
"Главное, чтобы и Женя был готов": клуб из УПЛ готов вернуть "Царя" в УкраинуЧУ по футболу
"Для меня Крым – Украина, война на Востоке – агрессия РФ": игрок "Карпат" извинился за скандальное фотоЧУ по футболу
Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базах
Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базахФутбол
"Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще": российский комментатор поделился очередной выходкой Алиева в "Динамо"ЧУ по футболу
"11-метровый – это психология": Шевченко открыл секрет ударов с точки и назвал лучшего спеца по пенальтиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...