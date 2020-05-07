"Со Срной мы всегда воевали на футбольном поле": признание бывшего полузащитника "Динамо"

Бывший хорватский полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал о своих отношениях с экс-капитаном донецкого "Шахтера", своим соотечественником Дарио Срной. Напомним, что с мая 2019 года Вукоевич является тренером молодежной сборной Хорватии.

"Мы хорошие друзья и знаем друг друга всю жизнь. И мы всегда воевали на футбольном поле, а после игры пожимали руки и шли на ужин. Мы выиграли чемпионат Украины. Желаю и верю, чтобы такой же был чемпионат Украины, как раньше. Кто был самым неприятным соперником на поле? Срна, Кучер, Хюбшман, Левандовский, Фернандиньо. Согласен со Срной, что дерби есть, когда есть две красные карточки, дриблинг, мастерство, полный стадион. Вот это настоящее дерби, праздник украинского футбола", – признался хорват.

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Ранее мы также сообщали, что Вукоевич назвал двух футболистов "Динамо", которые перейдут в "Реал" или "Барселону". В европейских грандах селекционер киевлян видит Миколенко и Цыганкова: "Но не сейчас, а через год-два".

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