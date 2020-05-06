Они кричали "Слава Украине!" в России: знаменитый хорват пообещал найти для "Динамо" игрока-"собаку"

Бывший полузащитник "Динамо", а ныне тренер-селекционер киевлян Огнен Вукоевич рассказал, какого футболиста кровь из носу необходимо подписать столичной команде. Ранее "Динамо" опубликовало жуткие кадры сожжения травы на стадионе.

"Есть ли сейчас в первой команде "Динамо" кто-то, кто похож на меня? Тяжело сравнивать. Это все было 12 лет назад, – заявил динамовскому клубному каналу Огнен Вукоевич. – Тогда мы играли с одним опорным полузащитником. Я и сейчас считаю, что "Динамо" нужен еще один опорный полузащитник европейского уровня, который больше ориентирован на оборону, как был я. У нас есть Сидорчук, но они с Шепелевым больше бокс-ту-бокс полузащитники. А я считаю, что именно полузащитника опорного плана, каким был, к примеру, Юссуф, нет. Как-то Игорь Суркис, которого я считаю своим футбольным отцом, назвал игрока этого плана "собакой". И на сегодняшний день "Динамо" нужна такая "собачка" – номер "шесть", жесткий и европейского уровня. Сейчас я смотрю по всем Балканам игроков из U-19 и U-20 – там есть хорошие футболисты. Надеюсь, после этого кризиса из-за коронавируса мы найдем хорошего опорного полузащитника, который будет с первого дня играть в "Динамо".

Огнен Вукоевич / Фото: Getty Images

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Отметим, что Вукоевич является тренером молодежной сборной Хорватии. Не исключено, что именно игрок из ее состава станет новой "собакой" для "Динамо". "Динамо" играло зимой в Турции с "Хайдуком", и, по моему мнению, три лучших футболиста этой команды – защитник, опорный полузащитник и нападающий, который заработал пенальти. Они все у меня в сборной U-20 играют, у них большой потенциал. Думаю, что в будущем они могут стать хорошими футболистами для киевского "Динамо", – говорит Вукоевич.

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Напомним, на чемпионате мира-2018 хорваты Вукоевич и Вида разорвали интернет своим заявлением "Слава Украине!", посвятив украинцам победу над хозяевами мундиаля россиянами.

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