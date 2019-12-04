"Сохраню твои слова в сердце навсегда": лидер "Шахтера" эмоционально отреагировал на высказывание Шевы

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник "Шахтера" Тайсон ответил на слова поддержки в связи с расистским скандалом со стороны главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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Полузащитник команды опубликовал фотографию у себя в Instagram и подписал:

"Я сохраню этот момент и твои слова в своем сердце навсегда. Андрей Шевченко, спасибо за твои слова. Благодарю тебя, идол", – написал Тайсон.

Напомним, что полузащитник "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом украинского чемпионата 2019 года. Награды в виде золотого мяча капитан "горняков" удостоился во время церемонии Футбольные звезды Украины. В борьбе за это звание 31-летний бразилец обошел своего одноклубника Марлоса, а также вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

Смотрите, как забивает Тайсон

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" обошел "Динамо" в борьбе за звание лучшей академии украинского футбола. В этом году "горняки" впервые в своей истории выиграли чемпионаты страны во всех возрастных категориях.

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