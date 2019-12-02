"Шахтер" обошел "Динамо" в борьбе за звание лучшей академии украинского футбола

В этом году "горняки" впервые в своей истории выиграли чемпионаты страны во всех возрастных категориях

На церемонии "Футбольные звезды Украины-2019" определили лучшую футбольную академию страны. Победу в этой номинации одержала академия "Шахтера", которая обошла академии "Динамо" и "Карпат". Отметим, что в этом году "Шахтер" впервые в истории стал чемпионом во всех возрастах Детско-юношеской футбольной лиги Украины. Ранее такое удавалось лишь "Динамо".

Как мы писали ранее, лучшим молодым украинским игроком признан Виталий Миколенко. Правда, левый защитник киевского "Динамо", как и ни один другой игрок столичного клуба, не посетил эту церемонию.

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Что интересно, Виталий Миколенко выиграл звание лучшего молодого игрока Украины в борьбе с победителями молодежного чемпионата мира-2019 – полузащитником Сергеем Булецей и форвардом Владиславом Супрягой, которые принадлежат "Динамо", но на правах аренды сейчас выступают за "Днепр-1". При этом сам Миколенко не смог выступить на молодежном мундиале из-за травмы.

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