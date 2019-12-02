Украинский "Золотой мяч": онлайн церемонии Футбольные звезды Украины 2019

Кто получит звание лучшего тренера и футболиста Украины по итогам 2019 года

Шевченко и Петраков - кандидаты на звание тренера года / Фото: ФФУ

2 декабря в Киеве вручат украинский "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту чемпионата Украины 2019 года. Это самая ожидаемая номинация, но будет и ряд других. Все лауреаты выбирались голосованием футболистов, футболисток и тренеров (а также их ассистентов) Премьер-лиги, Первой и Второй лиг чемпионата Украины. Церемония проходит на НСК Олимпийском, организаторами выступает Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов. Смотреть церемонию Футбольные звезды Украины можно на канале Футбол 1.

Лучшая футбольная школа – академия ФК "Шахтер"

Лучшая молодая футболистка Украины – Юлия Хрыстюк

Лучший молодой футболист Украины – Виталий Миколенко

Футбольные звезды Украины 2019 онлайн

19:30 Виталий Миколенко стал лучшим молодым футболистом Украины, но награду не получил – игрок "Динамо" не приехал на церемонию

19:29 А вот претенденты на награду лучшему молодому футболисту Украины: Сергей Булеца (чемпион мира U20), Виталий Миколенко ("Динамо", сборная Украины), Владислав Супряга (чемпион мира U20)

19:27 Владимир Езерский огласил победительницу в номинации "Лучшая молодая футболистка Украины". Победитель – Юлия Хрыстюк

Реклама

19:22 Ведущая Влада Седан отметила, что возможность проголосовать за номинации была у всех профессиональных футболистов Украины. Для этого организаторы посетили все клубы

19:18 Первая номинация – лучшая футбольная школа Украины. На награду претендуют академии "Динамо", "Карпат" и "Шахтера". Победитель – академия ФК "Шахтер"

19:13 Президент УАФ Андрей Павелко со сцены говорит много слов благодарности, а также вспоминает яркие моменты прошлого и этого года в украинском футболе

В тренде Расписание сборной Украины на Евро-2020: с кем начинаем борьбу за трофей

19:09 Ведущие церемонии Влада Седан и Артем Гагарин объявили вечер открытым. Гагарин уже начал "подкалывать" свою коллегу, мол, твой бойфренд Зинченко претендует на награду сегодня

На награду лучшему футболисту года претендуют Марлос, Тайсон и Виктор Цыганков. Лучшим тренером могут стать Андрей Шевченко (национальная сборная), Александр Петраков (сборная U20) и Виктор Скрипник ("Заря").

На звание лучшего голкипера претендуют Андрей Пятов ("Шахтер"), Юрий Панькив ("Александрия") и Георгий Бущан ("Динамо").

Кстати, ранее прошла церемония вручения наград в детско-юношеской футбольной лиге Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама