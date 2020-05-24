Стадион одесского "Черноморца" продали с молотка: куда теперь податься футбольной команде?

Сегодня стало известно, что футбольный стадион "Черноморец" в Одессе наконец-то нашел нового владельца. Мы писали, что стадион "Черноморец" в 17-й раз попробуют продать на аукционе. Арену приобрела неназванная американская компания.

Стадион уже давненько принадлежит Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Первоначально его пытались продать за 3,4 миллиарда гривен, но постепенно цена падала и докотилась до 139 миллионов. Сообщают, что компания из США уже заплатила 10% от всей суммы, за которую они получат футбольное поле, трибуны, офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, гостиницу и подземный паркинг.

Есть предположения, что новый владелец арены захочет создать там развлекательный центр с казино. А вот для футбольной команды там вряд ли найдется место. К тому же аренда стоит не менее 200 тысяч, что для клуба Первой лиге – неподъемная сумма. Также пишут, коммунальные услуги и электроэнергия на "Черноморце" обходятся каждый месяц в три "лимона", а на зарплату работникам стадиона нужно выкладывать 600 тысяч.

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