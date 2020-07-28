Стал известен список всех ассистентов Луческу в "Динамо"

Румынский специалист остался без многолетнего помощника, зато получит в команду троих динамовцев

Стал известен тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо". Как мы писали ранее, многолетний ассистент Луческу Александр Спиридон отказался присоединиться к его команде в "Динамо", поэтому румынскому специалисту пришлось искать других помощников.

Реклама

Ранее в СМИ уже фигурировали фамилии двух динамовцев, которые войдут в тренерский штаб Луческу. А сегодня известный украинский журналист Артем Франков назвал имена всех ассистентов румына. По его информации, в команду Луческу войдут бывшие динамовцы Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Михаил Михайлов. К ним присоединятся молдаванин Эмил Карас, а также итальянец Диего Лонго.

Telegram-канал "Динамо Киев Inside" сообщил, что Вукоевич провел разговор с президентом киевлян Игорем Суркисом и получил разрешение совмещать должности ассистента Луческу в "Динамо" и наставника молодежной сборной Хорватии.

Напомним, что сам Луческу сегодня прибыл в Киев и первым делом отправился на клубный стадион, где возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского. "Валерий Лобановский – это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня", – сказал Луческу.

В тренде Президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной

Смотрите, как "Динамо" завершило сезон поражением от "Колоса":

Реклама

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама