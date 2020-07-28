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Тренер "Динамо" Луческу прилетел в Киев, но потерял ассистента

28 июля, 12:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский специалист будет работать без многолетнего помощника Александра Спиридона

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сегодня прилетел в Киев. Как рассказывал вчера его агент Аркадий Запорожан, вылет из Бухареста был назначен на 9:30. Тем временем во вторник опубликовали полную переписку президента "Динамо" с Луческу.

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Около 11 часов утра самолет Raytheon 390 Premier, следовавший чартерным рейсом из Бухареста, совершил посадку в аэропорту "Киев" сообщил сайт dynamo.kiev.ua. По имеющимся данным, этим рейсом в Украину прибыл Мирча Луческу. Его пресс-конференция запланирована на 30 июля.

Также разные источники утверждают, что стороны еще должны согласовать последние детали контракта. Хотя румынский тренер уже начал формировать коллектив помощников. Уже известны имена двух динамовцев, которые войдут в тренерский штаб Луческу.

Сегодня издание Sport.ro сообщило, что руководители "Шахтера" уговорили не входить в штаб Мирчи его многолетнего ассистента Александра Спиридона. Хотя в интервью Сергея Палкина о переходе Луческу в "Динамо" функционер сказал, что функции молдаванина сводились практически только к переводу. Румынские журналисты сообщают, что в штаб Луческу также войдет итальянец Диего Лонго, который работал с его сыном Разваном.

Смотрите сюжет о победе Луческу в качестве тренера "Шахтера" в Кубке Украины в 2016 году:

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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