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Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе "Динамо"

30 июля, 20:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нынешний тренер "Ференцвароша" заинтересовался игрой юношеской команды киевлян

Сегодня прошла первая пресс-конференция нового главного тренера киевского "Динамо". На ней Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить во что бы то ни стало. Интересно, что также сегодня на клубной базе "бело-голубых" в Конче-Заспе появился бывший игрок и наставник команды Сергей Ребров, который нынче является главным тренером венгерского "Ференцвароша".

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К сожалению, от каких-либо комментариев телеканалу "Футбол" специалист отказался. Однако журналистам удалось узнать причину появления Сергея в расположении "Динамо". Оказалось, он приезжал посмотреть на юношескую команду клуба. Ради чего – пока что неизвестно. Возможно, тренер хочет пригласить кого-то в Будапешт или же просто расширял свои знания о динамовской молодежи. Кто знает, может судьба еще занесет Реброва на тренерское кресло клуба, и тогда нынешняя информация пригодится ему в работе.

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футбол база Динамо Киев Мирча Луческу Сергей Ребров
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