Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить во что бы то ни стало

Новый наставник киевлян намерен исключить мышечные травмы динамовцев, с которыми он почти не сталкивался в "Шахтере"

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал проблему столичного клуба, которую нужно решить как можно быстрее. Речь – не о его отношениях с ультрас "бело-синих", которые в штыки приняли приход румынского специалиста, и не о покупке новых игроков. Во время своей онлайн-презентации на посту наставника "Динамо" Луческу заговорил о необходимости изменений тренировочного процесса в "Динамо", чтобы свести до минимума высокий травматизм в команде.

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Мой ассистент, Диего Лонго, итальянец, будет заниматься физической подготовкой и вопросами организации, потому что он разносторонне развит. Большой упор будет сделан на то, чтобы исключить мышечные травмы, это очень беспокоит. Когда я работал в "Шахтере", у меня было очень мало таких игроков – насколько я помню, проблемы подобного характера были у Чигринского. Мы должны как можно быстрее исключить такие моменты в "Динамо", – отметил Мирча Луческу.

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Отметим, что мышечными травмами страдают многие игроки "Динамо", включая Цыганкова, Шапаренко и других. А накануне в Германии был прооперирован словенский лидер киевлян Вербич, у которого в конце сезона возникли проблемы с паховыми кольцами. Беньямин пропустит около месяца.

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