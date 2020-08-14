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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Стали известны даты и время матчей первого тура украинской Премьер-лиги

14 августа, 17:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Календарь может быть подкорректирован в случае выхода "Шахтера" в финал Лиги Европы

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 1 тура чемпионата Украины сезона 2020/21 годов. Новый сезон стартует 21 августа, на этот день запланированы матчи "Олимпик" – "Динамо" и "Шахтер" – "Колос", но поединок "горняков" может быть перенесен в случае выхода команды Луиша Каштру в финал Лиги Европы. Напомним, 17 августа "Шахтер" в полуфинале турнира встретится с итальянским "Интером". Главный матч Лиги Европы намечен как раз на 21 августа.

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Тренер "Шахтера" перед "Интером": "За пределами Украины мы не проиграли ни одного матча в еврокубках"

1 ТУР

Пятница, 21 августа

17:00 "Олимпик" – "Динамо"

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19:00 "Шахтер" – "Колос"

Суббота, 22 августа

14:00 "Львов" – "Минай"

17:00 "Десна" – "Заря"

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19:30 "Александрия" – "Мариуполь"

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Воскресенье, 23 августа

14:00 "Ингулец" – "Днепр-1"

17:00 "Ворскла" – "Рух"

Ранее мы писали, что клуб Василия Кобина выиграл Первую лигу и грозит элите. Также повысятся в классе львовский "Рух" и "Ингулец", который упустил "золото" в последнем туре.

Смотрите, как чемпион Украины "Шахтер" играет в Лиге Европы:

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Источник: Сегодня|Спорт

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