Стали известны даты и время матчей первого тура украинской Премьер-лиги

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 1 тура чемпионата Украины сезона 2020/21 годов. Новый сезон стартует 21 августа, на этот день запланированы матчи "Олимпик" – "Динамо" и "Шахтер" – "Колос", но поединок "горняков" может быть перенесен в случае выхода команды Луиша Каштру в финал Лиги Европы. Напомним, 17 августа "Шахтер" в полуфинале турнира встретится с итальянским "Интером". Главный матч Лиги Европы намечен как раз на 21 августа.
Тренер "Шахтера" перед "Интером": "За пределами Украины мы не проиграли ни одного матча в еврокубках"
1 ТУР
Пятница, 21 августа
17:00 "Олимпик" – "Динамо"
19:00 "Шахтер" – "Колос"
Суббота, 22 августа
14:00 "Львов" – "Минай"
17:00 "Десна" – "Заря"
19:30 "Александрия" – "Мариуполь"
Воскресенье, 23 августа
14:00 "Ингулец" – "Днепр-1"
17:00 "Ворскла" – "Рух"
Ранее мы писали, что клуб Василия Кобина выиграл Первую лигу и грозит элите. Также повысятся в классе львовский "Рух" и "Ингулец", который упустил "золото" в последнем туре.
Смотрите, как чемпион Украины "Шахтер" играет в Лиге Европы:
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