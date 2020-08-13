Сумасшедшая радость закарпатского села: клуб Василия Кобина выиграл Первую лигу и грозит элите

Также повысятся в классе львовский "Рух" и "Ингулец", который упустил "золото" в последнем туре

13 августа состоялся финальный 30-й тур в многострадальной Первой лиги, по результатам которого стали известны команды, которые в следующем сезоне повысятся в классе и будут выступать в Премьер-лиге. Таким образом, в следующем розыгрыше элиту украинского футбола пополнят "Минай", "Ингулец" и "Рух". Ранее мы писали, что легендарный футболист "Динамо" будет тренировать собственного сына в чемпионате Украины.

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Первое место в турнире занял "Минай" из села в Закарпатской области, который в заключительном матче минимально обыграл Волынь – 1:0.

Интрига в чемпионской гонке Первой лиги жила и после финального свистка встречи "Миная". Но "Ингулец" в итоге так и не смог вырвать победу над "Балканами" (1:1), поэтому команда Василия Кобина завоевал не только путевку в Премьер-лигу, но и забрал главный титул своего дивизиона.

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"Ингулец" в итоге финишировал третьим и в следующем сезоне будет проводить домашние матчи УПЛ в Кропивницком на стадионе местного футбольного клуба "Зирка". А "Рух" уверенно победил "Авангард" со счетом 4:0 и вышел в УПЛ со второго места. Так что у Львова будут две команды в элитном дивизионе. Хотя по факту у "Руха" сейчас 58 очков, клуб должен получить еще плюс три балла за техническое поражениезапорожского "Металлурга", который не явился на матч.

Отметим, что пока на третьем месте стоит "Агробизнес", но клуб все еще не получил аттестат на участие в УПЛ. "Волынь" второй сезон кряду остановилась в нескольких шагах от цели – пятое место.

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