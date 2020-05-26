Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Стали известны даты полуфиналов и новое место финала Кубка Украины

26 мая, 22:38

Александр Трикиша

Главный матч турнира перенесли из Тернополя во Львов

Исполком Украинской ассоциации футбола выбрал местом проведения финала Кубка Украины Львов. Поединок состоится 8 июля на "Арене Львов". Матч пройдет при пустых трибунах, а на стадионе одновременно смогут находиться не более 200 человек. Напомним, что сегодня было принято решение о возобновлении чемпионата Украины 30 мая.

Также были определены даты полуфинальных матчей Кубка страны. Лидер Первой лиги "Минай" и киевское "Динамо" встретятся 17 июня, а представители Премьер-лиги "Мариуполь" и "Ворскла" сыграют 25 июня.

Отметим, что изначально на проведение финала Кубка Украины претендовал Тернополь. Главный матч турнира планировали провести 13 мая, но свои коррективы в календарь внесла пандемия коронавируса.

Реклама

В тренде
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов

Также на матчи Кубка Украины будет распространяться изменение правил футбола, а именно, до конца текущего сезона команды смогут проводить пять замен в матче. Как и раньше, по ходу встречи команды смогут провести три замены,а еще двух новых игроков тренеры смогут выпустить в перерыве.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Ингулец" в предыдущем финале Кубка Украины:

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев ФК Мариуполь Кубок Украины Ворскла Полтава Минай

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантинеФутбол
Вот это футбол! Уже на этой неделе
Вот это футбол! Уже на этой неделе "Динамо" и "Шахтер" сыграют с одной и той же командойФутбол
"Шахтер" – "Рух": онлайн-трансляция матчаФутбол
Стадион одесского
Стадион одесского "Черноморца" продали с молотка: куда теперь податься футбольной команде?ЧУ по футболу
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Где смотреть первый матч чемпионов Украины после выхода из карантина – против дерзкого
Где смотреть первый матч чемпионов Украины после выхода из карантина – против дерзкого "Руха"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...