Стали известны даты полуфиналов и новое место финала Кубка Украины

Исполком Украинской ассоциации футбола выбрал местом проведения финала Кубка Украины Львов. Поединок состоится 8 июля на "Арене Львов". Матч пройдет при пустых трибунах, а на стадионе одновременно смогут находиться не более 200 человек. Напомним, что сегодня было принято решение о возобновлении чемпионата Украины 30 мая.

Также были определены даты полуфинальных матчей Кубка страны. Лидер Первой лиги "Минай" и киевское "Динамо" встретятся 17 июня, а представители Премьер-лиги "Мариуполь" и "Ворскла" сыграют 25 июня.

Отметим, что изначально на проведение финала Кубка Украины претендовал Тернополь. Главный матч турнира планировали провести 13 мая, но свои коррективы в календарь внесла пандемия коронавируса.

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Также на матчи Кубка Украины будет распространяться изменение правил футбола, а именно, до конца текущего сезона команды смогут проводить пять замен в матче. Как и раньше, по ходу встречи команды смогут провести три замены,а еще двух новых игроков тренеры смогут выпустить в перерыве.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Ингулец" в предыдущем финале Кубка Украины:

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