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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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В Украине после карантина изменят правила футбола

26 мая, 20:31

Александр Трикиша

Команды смогут делать пять замен в одном матче, чтобы избежать травм

По итогам заседания Исполкома Украинской ассоциации футбола, где было принято решение о возобновлении чемпионата Украины 30 мая, внесли временные изменения в правила футбола. До конца текущего сезона в чемпионате и Кубке Украины можно будет проводить пять замен в одном матче.

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ФИФА разрешила увеличить количество замен, чтобы избежать травм у игроков после длительной паузы. Правда, ФИФА все же оставила некоторые ограничения. По ходу матча команды, как и раньше, смогут проводить три замены, а еще двух игроков можно будет снять в перерыве.

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Напомним, что возобновить украинский футбол разрешили при условии, что общее количество участников матча не будет превышать 200 человек и соблюдении других рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины.

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Добавим, что согласно плану-календарю доигрывание соревнований УПЛ и Кубка Украины по футболу сезона-2020/2021, 24-й тур Премьер-лиги состоится 30 мая (базовая дата). Заключительный, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы – на 25-е и 29 июля.

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Отметим, что за девять туров до финиша сезона лидером чемпионата Украины является "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 баллов. Ранее Йожеф Сабо заявил, что, по его мнению, "Динамо" не является фаворитом в борьбе за "серебро" с "Зарей", "Десной" и "Александрией".

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Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой до карантина:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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замена чемпионат Украины ФФУ правила футбола

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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