В Украине после карантина изменят правила футбола

Команды смогут делать пять замен в одном матче, чтобы избежать травм

По итогам заседания Исполкома Украинской ассоциации футбола, где было принято решение о возобновлении чемпионата Украины 30 мая, внесли временные изменения в правила футбола. До конца текущего сезона в чемпионате и Кубке Украины можно будет проводить пять замен в одном матче.

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ФИФА разрешила увеличить количество замен, чтобы избежать травм у игроков после длительной паузы. Правда, ФИФА все же оставила некоторые ограничения. По ходу матча команды, как и раньше, смогут проводить три замены, а еще двух игроков можно будет снять в перерыве.

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Напомним, что возобновить украинский футбол разрешили при условии, что общее количество участников матча не будет превышать 200 человек и соблюдении других рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины.

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Добавим, что согласно плану-календарю доигрывание соревнований УПЛ и Кубка Украины по футболу сезона-2020/2021, 24-й тур Премьер-лиги состоится 30 мая (базовая дата). Заключительный, 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы – на 25-е и 29 июля.

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Отметим, что за девять туров до финиша сезона лидером чемпионата Украины является "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 баллов. Ранее Йожеф Сабо заявил, что, по его мнению, "Динамо" не является фаворитом в борьбе за "серебро" с "Зарей", "Десной" и "Александрией".

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Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой до карантина:

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