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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Стали известны зарплаты судей в чемпионате Украины по футболу: до Европы нашим далеко

30 апреля, 12:10

Андрей Фоменко

За один матч Премьер-лиги служители Фемиды получают до 15 тысяч гривен

Бывший судья международной категории (ФИФА) Сергей Шебек поделился информацией о заработках украинских арбитров в матчах чемпионата страны. По его мнению, судьи получают довольно мало, но квалификация большинства служителей футбольной Фемиды оставляет желать лучшего. К слову, недавно арбитр Екатерина Монзуль рассказала об отношении к ошибкам.

По словам 59-летнего киевлянина Шебека, ныне рефери отечественной Премьер-лиги зарабатывает за один матч до 12 тысяч гривен и три тысячи на транспортные расходы. Работу ассистентов главного судьи оценивают в два раза скромнее. "Это мизер", – говорит рефери-рекордсмен украинских чемпионатов (226 матчей), приводя в пример Англию, где арбитрам платят по 2000 евро за игру. В Лиге чемпионов услуги рефери оценивают в 2700-3700 евро, а элитных и того выше – в 5000-6000 евро. Также он считает, что у большинства судей слабые навыки, и повышение выплат не приведет к повышению их уровня.

В первой украинской лиге главный судья получает 3700 грн, а во второй – 2000. Интересно, что арбитрам Премьер-лиги гонорар оплачивают клубы, а низших лиг – Украинская ассоциация футбола.

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Читайте о том, как судья забыл взять на матч карточки.

Смотрите, как украинские спортсмены занимаются на карантине

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты футбол судья чемпионат Украины

Источник: Газета "Экспресс"

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