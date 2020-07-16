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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Стало известно, где черниговская "Десна" собирается играть домашние матчи еврокубков

16 июля, 16:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Родной" стадион клуба - имени Юрия Гагарина - не готов принимать Лигу Европы

В чемпионате Украины осталось провести еще несколько важных поединков. В частности наш сайт ведет онлайн матча "Динамо" – "Заря", в котором соперники бьются за попадание в Лигу чемпионов. Также в числе претендентов на путевку в самый престижный еврокубок до сих пор ходит "Десна".

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Черниговский коллектив обеспечил себе участие, по крайней мере, в Лиге Европы, но имеет амбициозные планы этим не ограничиваться. Об этом сайту zbirna.com рассказал генеральный директор "Десны" Вадим Мельник:

"Я пришел в "Десну" еще игроком, когда она выступала во второй лиге, а сейчас мы добились исполнения нашей мечты [попали в еврокубки]. Будем еще бороться и за второе место, мы не собираемся останавливаться на достигнутом: не скрываем, что хотим заработать медали.

А еврокубковые матчи, к сожалению, будем проводить не Чернигове. Квалификацию можно сыграть на "Оболонь-Арене" или стадионе "Динамо" в Киеве. На групповой раунд рассматриваем несколько вариантов: НСК "Олимпийский", "Арену-Львов", "Днепр-Арену", одесский "Черноморец". Когда в Чернигове завершится реконструкция стадиона, не могу сказать, ведь он не принадлежит городу, это государственный объект…"

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Смотрите, как "Десна" с минимальным счетом уступила на своем поле "Шахтеру"

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стадион футбол Лига Европы чемпионат Украины еврокубки Десна Чернигов

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