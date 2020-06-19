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Ставка на проверенные кадры: президент киевского "Динамо" рассказал о работе селекционной службы

19 июня, 17:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Решения в киевском клубе насчет возможных трансферов принимаются коллективно

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис решил раскрыть некоторые детали функционирования его клуба. Он дал интервью YouTube-каналу "Та То Таке", в котором рассказал в частности и о системе поиска новых футболистов. Также Суркис рассекретил новый бюджет киевского "Динамо".

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Президент "Динамо" поведал, кто и как занимается селекцией. Как видно, эти люди – аксакалы украинского футбола:

"В клубной селекции работают Бессонов, Заваров, Голоколосов и Веремеев. Работают в тандеме, работали до сегодняшнего дня. Как завтра будет – не знаю. Работали с Красниковым, они в тандеме все смотрят, обсуждают.

Нет такого, что у них были какие-то недоговоренности. И нет такого, что одна группа приходит и говорит, что нужно взять вот этого футболиста. Это у них коллективный продукт, так бы я его назвал.

Мало того, все согласовывается с Михайличенко. Я могу открыть свой телефон, где в переписке с Голоколосовым Бессонов написал по какому-то футболисту, что у Михайличенко появится время и он его посмотрит. А когда откроются границы, может быть, поедет и посмотрит".

Ранее Суркис рассказал о будущем Михайличенко: "Для меня невыигрыш чемпионата – трагедия".

Смотрите, как "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы на групповом этапе в матче с "Лугано"

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футбол Динамо Киев Игорь Суркис просмотр YouTube-канал

Источники: xsport.ua , Та то Таке

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