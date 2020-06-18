Просел в два раза: Суркис рассекретил новый бюджет киевского "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, сколько сейчас составляет бюджет столичного клуба. По словам босса "бело-синих", по сравнению с 2013 годом, он сократился почти в два раза. Ранее Суркис пролил свет на будущее Михайличенко.

"Бюджет "Динамо" последние годы порядка 30-35 миллионов (в иностранной валюте), - заявил в интервью "ТаТоТаке" Игорь Суркис. – Если отнять спонсорские контракты, призовые за Лигу Европы, мы не берем продажу футболистов – потому что продав, купил – думаю, миллионов в 15-20 обходится клуб акционерам каждый год в сегодняшних реалиях. Да, это дотации. А были моменты, когда бюджет клуба был 60 миллионов. Когда была борьба с "Днепром", "Металлистом", "Шахтером"... – добавил президент "Динамо", вспомнив период перед вторжением России в Украину

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что в последние годы "Динамо" недосчитывается потенциальных десятков миллионов евро призовых от УЕФА, так как не может пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. В текущем сезоне киевляне прекратили выступления на международной арене на стадии группового раунда второго по значимости еврокубка – Лиги Европы.

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