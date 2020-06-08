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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Судейский скандал в чемпионате Украины: рефери матча "Львов" – "Днепр-1" отстранят от арбитража

8 июня, 19:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Итальянский куратор украинских судей признал важную ошибку представителя Фемиды

Получила развитие неприятная ситуация с работой арбитров в воскресном матчей чемпионата Украины между "Львовом" и "Днепром-1". Хозяева "Днепр-Арены" добыли победу со счетом 2:1, однако в концовке рефери Ярослав Козык имел все основания назначить 11-метровый в ворота подопечных Дмитрия Михайленко, но не сделал этого. Позже тренер "Львова" высказал претензии судьям.

Видео скандальных эпизодов выложил в соцсетях директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов. Высказав свое мнение о действиях игроков и судьи Ярослава Козыка, Денисов позже поделился информацией о том, что списывался с главой комитета судей Лучано Лучи. Итальянский функционер считает, что в первом эпизоде, на 82-й минуте, рефери должен был назначить 11-метровый. Теперь Козыка отстранят от судейства на несколько матчей.

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"Днепр-1" лидирует во второй шестерке УПЛ c 34 очками, занимая седьмое место, "Львов" держится девятым (22 балла).

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Читайте также: мнение Езерского о борьбе за второе место в чемпионате Украины.

Смотрите полный обзор воскресного матча "Львов" – "Днепр-1"

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