Суперсерия – на уровне с "Шахтером": обзор разгромной победы "Десны" над "Мариуполем"

Черниговская команда не потеряла ни одного очка в гостях, выиграв все четыре поединка на чужих полях

"Мариуполь" vs "Десна" / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Разгромив "Мариуполь" на его поле со счетом 4:0 в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу, черниговская "Десна" не только вернулась на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, но и продлила фантастическую как для бывшего середняка серию. Это был четвертый выездной поединок для команды Александра Рябоконя в сезоне. И во всех "Десна" победила!

Общий счет этих матчей – 10:1 в пользу "Десны". Ранее команда из Чернигова обыграла в гостях "Днепр-1" (1:0), "Александрию" (3:0) и "Динамо" (2:1). Отметим, что стопроцентным результатом в гостях, помимо "Десны", может похвастаться лишь "Шахтер". У лидера первенства – пять выездных выигрышей в нынешнем чемпионате.

Как мы писали, по дублю в матче с "Мариуполем" записали на свой счет игроки "Десны" Хлебас и Филиппов. Благодаря этому дублю Филиппов вошел в число лучших бомбардиров текущего чемпионата и делит вторую строчку с Марлосом из "Шахтера" – у обоих по шесть мячей. Больше только у другого "горняка" Мораеса (8 голов).

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Обзор матча "Мариуполь" – "Десна" (0:4)

Мариуполь – Десна – 0:4

Голы: Хлебас (20, 68), Филиппов (21, 82)

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев (Полегенько, 76), Дава, Чоботенко, Корниенко (Горбунов, 46) – Федорчук, Танковский – Чурко (Кащук, 59), Мишнев, Вакула – Топалов

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Д.Фаворов – Картушов, Хлебас (Старенький, 79), Кузик (Калитвинцев, 79) – Филиппов (Дегтярев, 88)

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