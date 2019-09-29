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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Суперсерия – на уровне с "Шахтером": обзор разгромной победы "Десны" над "Мариуполем"

29 сентября, 17:29

Черниговская команда не потеряла ни одного очка в гостях, выиграв все четыре поединка на чужих полях

"Мариуполь" vs "Десна"

"Мариуполь" vs "Десна" / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Разгромив "Мариуполь" на его поле со счетом 4:0 в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу, черниговская "Десна" не только вернулась на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, но и продлила фантастическую как для бывшего середняка серию. Это был четвертый выездной поединок для команды Александра Рябоконя в сезоне. И во всех "Десна" победила!

Общий счет этих матчей – 10:1 в пользу "Десны". Ранее команда из Чернигова обыграла в гостях "Днепр-1" (1:0), "Александрию" (3:0) и "Динамо" (2:1). Отметим, что стопроцентным результатом в гостях, помимо "Десны", может похвастаться лишь "Шахтер". У лидера первенства – пять выездных выигрышей в нынешнем чемпионате.

Как мы писали, по дублю в матче с "Мариуполем" записали на свой счет игроки "Десны" Хлебас и Филиппов. Благодаря этому дублю Филиппов вошел в число лучших бомбардиров текущего чемпионата и делит вторую строчку с Марлосом из "Шахтера" – у обоих по шесть мячей. Больше только у другого "горняка" Мораеса (8 голов).

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Обзор матча "Мариуполь" – "Десна" (0:4)

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Мариуполь – Десна – 0:4
Голы: Хлебас (20, 68), Филиппов (21, 82)
Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев (Полегенько, 76), Дава, Чоботенко, Корниенко (Горбунов, 46) – Федорчук, Танковский – Чурко (Кащук, 59), Мишнев, Вакула – Топалов
Десна: Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Д.Фаворов – Картушов, Хлебас (Старенький, 79), Кузик (Калитвинцев, 79) – Филиппов (Дегтярев, 88)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
9
5
2
2
13
4
9
17
Забитые 13
Пропущеные 4
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
4
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
5
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
8
МариупольМариупольМар
9
2
3
4
7
15
-8
9
Забитые 7
Пропущеные 15
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н Н В
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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видео голов чемпионат Украины ФК Мариуполь Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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