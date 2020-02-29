Так над "Динамо" издевались только раз в истории: хет-трик Супряги – всего второй в ворота киевлян

Знаменательное событие произошло вчера в первом матче 20-го тура украинской Премьер-лиги. Как мы сообщали, "Днепр-1" сенсационно обыграл "Динамо" в чемпионате Украины. Кроме самого результата, надолго запомнятся три гола Владислава Супряги в ворота киевлян.

Как оказалось, хет-трик нападающего молодежной сборной Украины стал всего вторым в истории чемпионатов страны в ворота "Динамо". Ранее подобное случалось только один раз, да и то – более 20 лет назад. В сезоне 1998/99 Алексей Осипов из симферопольской "Таврии" забил киевлянам три мяча, а встреча команды Валерия Лобановского завершилась ничьей 3:3. К слову, хет-трик Супряги оказался юбилейным, 150-м, в чемпионатах Украины.

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А вот удаление Виталия Буяльского стало для "Динамо" восьмым в сезоне 2019/2020. Пять раз "бело-синим" красные карточки показывали в Премьер-лиге, дважды – в еврокубках, раз – в Кубке Украины. При этом третий раз подряд в подобной ситуации киевляне уступают. Всего же им удавалось победить в трех встречах с удалениями.

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