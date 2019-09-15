Таких эмоций наш футбол еще не видел: Костышин-отец после гола едва не задушил Костышина-сына

Руслан Костышин может гордиться своим сыном / Фото: Facebook

В заключительном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги "Колос" из села Ковалевка на столичной "Оболонь-Арене" обыграл "бразильский" "Львов" со счетом 1:0. Этот поединок ознаменовался небывалыми в истории украинского чемпионата эмоциями просто сумасшедшей радости отца и сына – Руслана и Дениса Костышиных.

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На 63-й минуте матча со "Львовом" главный тренер "Колоса" Руслан Костышин выпустил на поле своего сына – 22-летнего полузащитника Дениса Костышина. И именно Денис принес сельской команде победу, забив единственный в поединке гол на 87-й минуте. Смотрите, как это было:

Здесь стоит отметить, что после одного из предыдущих матчей Руслан Костышин раскритиковал своего сына: мол, в отдельных моментах в играх Денис убирает ноги во избежание травмы. Для Костышина-старшего, отличавшегося бойцовскими качествами в свою игроцкую бытность, такие бесхарактерные действия наследника были – как нож в сердце.

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И вот Денис Костышин исправился. Забивая победный гол в ворота "Львова", представитель славной футбольной династии головой пошел на мяч, невзирая на то, что соперник уже занес ногу, чтобы сделать вынос. Тут можно было хорошенько получить бутсой по зубам. Однако ногу до головы Костышина-младшего игрок львовян так и не донес, а решительность полузащитника "Колоса" принесла плоды в виде трех победных очков!

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Не удивительно, что сразу после забитого мяча Денис Костышин со скоростью Усейна Болта помчал к своему отцу Руслану Костышину, на них налетели чуть ли не все игроки "Колоса", устроив кучу-малу – это был действительно беспрецедентный всплеск семейного безумия в украинском футбольном первенстве! Отец-тренер едва не задушил в объятиях сына-забивалу.

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Обзор матча "Колос" – "Львов" (1:0)

Колос – Львов 1:0

Гол: Д.Костышин, 87

Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Джемаль, Милько – Смирный (Д.Костышин, 63), Морозко (Ильин 46), Волков – Лысенко.

Львов: Бандура – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Сабино, Мартан – Шина (Ренан, 90+1), Педро (Богунов, 90+3), Пернамбуко – Алваро.

Предупреждения: Лысенко, Милько – Сабино, Люлька, Алваро, Братков

Напомним, седьмой тур УПЛ ознаменовался первым поражением Михайличенко после камбека в "Динамо". Киевляне с VAR-скандалом и суперголом пяткой проиграли дома черниговской "Десне" – 1:2.

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