Тренер "Ворсклы" – юному герою полуфинала Кубка Украины: "Теперь опять будешь третьим вратарем"

На прошлой неделе в Кубке Украины прошли полуфинальные поединки. Во втором из них "Ворскла" обыграла "Мариуполь" в серии пенальти благодаря 16-летнему вратарю. Павел Исенко трижды отбил мяч после ударов соперников.

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После матча юный страж ворот удостоился похвалы со всех сторон. А главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов своеобразно высказался о Павле Исенко, упомянув о целях команды. Его слова приводит программа "Профутбол":

"Я ему сказал: "Потащил пенальти, вывел команду в финал Кубка Украины, прославился, а теперь ты – опять третий вратарь". Но если в финале будет опять ничья, то вы его увидите в серии пенальти. Когда борешься за выживание, задача – не вылететь. А сейчас стали на ноги, думаем о победах. Коллектив есть и был, где-то молодежь добавляем. Единственная проблема – чтобы они выходили на поле и помогали, а не чисто, чтобы потянуть время или удержать счет. Конечно, финал для нас – на первом месте. На все равно будем стараться побеждать в каждом матче. Мы три матча на выезде играли, в нас никто не верил. Потихоньку продвигались. Дай бог, какой-то залетит, отобьемся и выиграем матч".

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