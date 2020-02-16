Три пенальти и два удаления: "Днепр-1" бурно завершил сборы в Турции победой над грузинами

Днепряне готовы к продолжению сезона / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

В воскресенье три украинские команды провели контрольные матчи на сборах в Турции. Самым впечатляющим вышел поединок "Днепра-1" с грузинским "Динамо" из Батуми. Арбитр проявил строгость к обеим командам, назначив три 11-метровых и показав две красные карточки игрокам. Читайте, как киевское "Динамо" обыграло тбилисское "Динамо" в Турции.

Встреча у днепрян получилась веселой. На 17-й минуте они получили пенальти в свои ворота, но кипер Клищук выручил команду. А уже через минуту Тейлор вывел украинский клуб вперед. На 33-й минуте Снежко увидел перед собой красную карточку, но по договоренности между командами его позволили заменить. Во втором тайме Хобленко с 11-метрового сделал счет 2:0. В добавленное время уже Коркишко заслужил удаление, а "Динамо" забило-таки мяч, с пенальти, – 2:1. После этой победы "Днепр-1" возвращается в Украину, а через неделю сыграет в Премьер-лиге с "Карпатами".

Также сегодня "Десна" выиграла у датского "Виборга" (2:0), а "Ворскла" с таким же счетом уступила казахстанскому "Ордабасы". Команда из Полтавы проведет еще один спарринг – 19 февраля с "Иртышом".

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